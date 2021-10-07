Импорт газа из ЕС в Украину в сентябре поставил летний рекорд: лидером-экспортером была Венгрия

Цитата

“В сентябре 2021 года объем транспортировки газа из ЕС в Украину составил почти 665 млн куб. м — это самый высокий показатель в 2021 году. Eкспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы вырос в 3,5 раза и составил 264 млн куб. м. за 9 месяцев 2021 года Украина импортировала 2,381 млрд куб. м газа, экспорт и реэкспорт составил 1,149 млрд куб. м. по сравнению с августом 2021 года импорт газа в сентябре вырос на 17% — на 98 млн куб. м”, — говорится в заявлении, обнародованном на сайте ОГТСУ.

Детали

По данным оператора, лидером-экспортером газа в Украину оставалась Венгрия, доля которой от общих объемов импорта превысила 90% (603 млн куб. М).

Экспорт и реэкспорт газа в сентябре значительно вырос из-за увеличения поставок газа в Венгрию. Кроме венгерского направления газ экспортировали в Польшу — 9 млн куб. м.

“В сентябре активность участников рынка значительно выросла накануне отопительного сезона — вырос импорт газа в Украину, вырос обратный поток газа из украинских хранилищ европейским потребителям. Этот естественный процесс усложнился в октябре, когда остановился физический транзит газа в Венгрию — основного экспортера газа в Украину в 2021 году. Нестабильность поставок, которая возникла из-за решения России перенаправить потоки газа, может усилиться из-за риска запуска газопровода “Северный поток-2”, — отмечает гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

По данным ОГТСУ, остановка физического транзита газа в Венгрию через Украину ограничивает возможности украинских и иностранных заказчиков импортировать природный газ из ЕС дешевым сейчас маршруту — через Венгрию. По данным Оператора, в 2021 году весь импорт газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса. Поэтому без физического транзита российского газа импорт по этому направлению осложняется и зависит от технических возможностей операторов ГТС Украины и Венгрии.

“Согласно с октября текущего года импорт газа из ЕС в Украину переориентировался на другие направления — из Польши и Словакии”, — говорится в заявлении оператора.

Добавим

Венгрия в конце сентября подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины. “Газпром” остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии с 1 октября.



В Украине заявили, что решением Венгрии удивлены и разочарованы.



Конфликт вокруг газового контракта

После российско-венгерского соглашения, МИД Украины сообщил, что инициировало перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок.



Украинская сторона также обратится в Комиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения с европейским законодательством в сфере энергетики. Глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что после контракта с “Газпромом” оператор газотранспортной системы Украины ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину.



Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева касательно долгосрочного контракта с российской компанией “Газпром”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.



Утром 28 сентября во МИД Венгрии вызвали посла Украины из-за спора о сделках Будапешта с российской компанией “Газпром”. Глава МИД Венгрии решил заявить, что этот шаг недружелюбный после всей поддержки, которую Украина получила от Венгрии.

Позже стало известно, что украинская сторона аналогично вызвала посла Венгрии. Позже перед журналистами глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба призвал венгерских партнеров сейчас не раскручивать эмоции.



“Они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально”, — отметил он.

В то же время Москва заявила, что новый долгосрочный контракт Венгрии и российской компании “Газпром” на поставку газа в страну в обход Украины якобы “не нарушает ничьи права”, а “Киев не имеет права вмешиваться в этот аспект двусторонних отношений Москвы и Будапешта”.