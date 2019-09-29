Ілон Маск заявив, що немає ознак існування інопланетян
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Засновник компанії SpaceX Ілон Маск під час виступу на пусковому комплексі SpaceX в Техасі сказав, що ніщо не вказує на існування інопланетян. Про це повідомляє УНН із посиланням на трансляцію, що вів сайт компанії.
“Може бути, є якесь інше життя, але ми не бачили ніяких його ознак”, — сказав Маск, додавши, що інакше він би про це знав. Він також згадав популярний жарт про так звану “Зоні-51”, де, на думку прихильників теорій змови, військові ховають докази існування інопланетян.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голландці отримали в США по 10 діб у в’язниці за спробу потрапити в “Зону 51”
Захід, трансляція якого велася на офіційному сайті SpaceX, було приурочено до річниці першого виведення корисного вантажу на орбіту створеної SpaceX ракетою-носієм Falcon-1 в 2008 році. Під час виступу Маск розповів про плани компанії щодо космічного корабля Starship, призначеного для польотів на Марс.
Нагадаємо, вчені допускають, що торік Сонячну систему відвідав зонд інопланетян.