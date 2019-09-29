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Ілон Маск заявив, що немає ознак існування інопланетян

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Засновник компанії SpaceX Ілон Маск під час виступу на пусковому комплексі SpaceX в Техасі сказав, що ніщо не вказує на існування інопланетян. Про це повідомляє УНН із посиланням на трансляцію, що вів сайт компанії.

Ілон Маск заявив, що немає ознак існування інопланетян

“Може бути, є якесь інше життя, але ми не бачили ніяких його ознак”, — сказав Маск, додавши, що інакше він би про це знав. Він також згадав популярний жарт про так звану “Зоні-51”, де, на думку прихильників теорій змови, військові ховають докази існування інопланетян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голландці отримали в США по 10 діб у в’язниці за спробу потрапити в “Зону 51”

Захід, трансляція якого велася на офіційному сайті SpaceX, було приурочено до річниці першого виведення корисного вантажу на орбіту створеної SpaceX ракетою-носієм Falcon-1 в 2008 році. Під час виступу Маск розповів про плани компанії щодо космічного корабля Starship, призначеного для польотів на Марс.

Нагадаємо, вчені допускають, що торік Сонячну систему відвідав зонд інопланетян.

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