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SpaceX планує вивести корабель Starship на орбіту протягом шести місяців

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Космічний корабель Starship американської компанії SpaceX може потрапити на орбіту менше ніж через півроку, заявив у неділю засновник компанії Ілон Маск під час презентації на пусковому комплексі SpaceX в районі Бока-Чіка (штат Техас). Захід був приурочений до річниці першого виведення корисного вантажу на орбіту створеної SpaceX ракетою-носієм Falcon-1, який відбувся в 2008 році, інформує УНН.

SpaceX планує вивести корабель Starship на орбіту протягом шести місяців

“Це прозвучить божевільно, але, думаю, ми хочемо досягти орбіти менше ніж через шість місяців”, — сказав Маск.

Глава SpaceX підтвердив, що перший випробувальний політ корабля на висоту 20 км відбудеться вже через один-два місяці. У своєму виступі він ще раз детально описав характеристики ракети. Прототип виготовлений з легованої сталі, його довжина становить 50 метрів, діаметр — 9 метрів, вантажопідйомність — 150 тонн.

Starship — космічний корабель багаторазового використання, призначений для польотів на Марс і розрахований на 100 чоловік. Як раніше неодноразово підкреслював Маск, він заснував у 2002 році SpaceX з метою надання допомоги людству в колонізації Марса. В якості тимчасового орієнтира відправки дослідників на Марс він називав 2022 рік.

У серпні Ілон Маск повідомив про успішне випробування прототипу Starhopper, в ході якого були перевірені інженерні рішення, необхідні при будівництві Starship.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Флориді на майданчику SpaceX для випробувань корабля Starship сталася пожежа

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