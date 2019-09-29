SpaceX планує вивести корабель Starship на орбіту протягом шести місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Космічний корабель Starship американської компанії SpaceX може потрапити на орбіту менше ніж через півроку, заявив у неділю засновник компанії Ілон Маск під час презентації на пусковому комплексі SpaceX в районі Бока-Чіка (штат Техас). Захід був приурочений до річниці першого виведення корисного вантажу на орбіту створеної SpaceX ракетою-носієм Falcon-1, який відбувся в 2008 році, інформує УНН.
“Це прозвучить божевільно, але, думаю, ми хочемо досягти орбіти менше ніж через шість місяців”, — сказав Маск.
Глава SpaceX підтвердив, що перший випробувальний політ корабля на висоту 20 км відбудеться вже через один-два місяці. У своєму виступі він ще раз детально описав характеристики ракети. Прототип виготовлений з легованої сталі, його довжина становить 50 метрів, діаметр — 9 метрів, вантажопідйомність — 150 тонн.
Starship — космічний корабель багаторазового використання, призначений для польотів на Марс і розрахований на 100 чоловік. Як раніше неодноразово підкреслював Маск, він заснував у 2002 році SpaceX з метою надання допомоги людству в колонізації Марса. В якості тимчасового орієнтира відправки дослідників на Марс він називав 2022 рік.
У серпні Ілон Маск повідомив про успішне випробування прототипу Starhopper, в ході якого були перевірені інженерні рішення, необхідні при будівництві Starship.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Флориді на майданчику SpaceX для випробувань корабля Starship сталася пожежа