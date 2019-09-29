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SpaceX планирует вывести корабль Starship на орбиту в течение шести месяцев

Киев • УНН

 • 25981 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Космический корабль Starship американской компании SpaceX может попасть на орбиту меньше чем через полгода, заявил в воскресенье основатель компании Маск во время презентации на пусковом комплексе SpaceX в районе Бока-Чика (штат Техас). Мероприятие было приурочено к годовщине первого вывода полезного груза на орбиту созданной SpaceX ракетой-носителем Falcon-1, который состоялся в 2008 году, информирует УНН.

SpaceX планирует вывести корабль Starship на орбиту в течение шести месяцев

“Это прозвучит безумно, но, думаю, мы хотим достичь орбиты меньше чем через шесть месяцев”, — сказал Маск.

Глава SpaceX подтвердил, что первый испытательный полет корабля на высоту 20 км состоится уже через один-два месяца. В своем выступлении он еще раз подробно описал характеристики ракеты. Прототип изготовлен из легированной стали, его длина составляет 50 метров, диаметр — 9 метров, грузоподъемность — 150 тонн.

Starship — космический корабль многоразового использования, предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Как ранее неоднократно подчеркивал Маск, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. В качестве временного ориентира отправки исследователей на Марс он называл 2022 год.

В августе Маск сообщил о успешном испытании прототипа Starhopper, в ходе которого были проверены инженерные решения, необходимые при строительстве Starship.

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