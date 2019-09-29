Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию, ведущий сайт компании.
“Может быть, есть какая-то другая жизнь, но мы не видели никаких ее признаков”, — сказал Маск, добавив, что иначе он бы об этом знал. Он также вспомнил популярную шутку о так называемой “Зоне-51”, где, по мнению сторонников теорий заговора, военные прячут доказательства существования инопланетян.
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Запад, трансляция которого велась на официальном сайте SpaceX, было приурочено к годовщине первого вывода полезного груза на орбиту созданной SpaceX ракетой-носителем Falcon-1 в 2008 году. В ходе выступления Маск рассказал о планах компании по космического корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс.
Напомним, ученые допускают, что в прошлом году Солнечную систему посетил зонд инопланетян.