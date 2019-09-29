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Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию, ведущий сайт компании.

Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян

“Может быть, есть какая-то другая жизнь, но мы не видели никаких ее признаков”, — сказал Маск, добавив, что иначе он бы об этом знал. Он также вспомнил популярную шутку о так называемой “Зоне-51”, где, по мнению сторонников теорий заговора, военные прячут доказательства существования инопланетян.

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Запад, трансляция которого велась на официальном сайте SpaceX, было приурочено к годовщине первого вывода полезного груза на орбиту созданной SpaceX ракетой-носителем Falcon-1 в 2008 году. В ходе выступления Маск рассказал о планах компании по космического корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс.

Напомним, ученые допускают, что в прошлом году Солнечную систему посетил зонд инопланетян.

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