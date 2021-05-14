Ілон Маск збіднів на 20,5 млрд доларів - Forbes

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За оцінками Forbes, на цьому тижні акції Tesla впали на 15%, в результаті чого власний капітал Маска знизився на 20,5 млрд доларів - до 145,5 млрд на момент закриття ринку в четвер. Він залишається третім в списку найбагатших людей планети, лише трохи випереджаючи співзасновника Microsoft Білла Гейтса, статки якого оцінюються в 127,6 мільярда доларів.

Статки Маска оцінювалися в 166 мільярдів доларів, коли він з'явився в Saturday Night Live в минулі вихідні, що зробило його найбагатшою людиною, яка коли-небудь приймала участь в шоу.

Він розповів, що хворіє на синдром Аспбергера, висміяв свої сміливі бізнес-плани і обговорив недавній галас навколо криптовалют Bitcoin і Dogecoin. Хоча в минулому Маск публічно просував криптовалюту, в якийсь момент шоу він назвав Dogecoin "метушнею". Криптовалюта постраждала після виступу Маска на SNL: вартість Dogecoin впала більш ніж на 30% протягом 24 годин.

Пізніше на цьому тижні Маск різко змінив свою попередню заяву зроблену в лютому про те, що Tesla прийматиме Bitcoin в якості оплати за свої автомобілі. У середу ввечері мільярдер оголосив в Твіттері, що він на невизначений термін призупиняє використання Bitcoin в якості оплати, пославшись на побоювання з приводу "швидко зростаючого використання викопного палива для видобутку Bitcoin і транзакцій". Ціна на Bitcoin згодом впала на цілих 17%, до рівня нижче 50 000 доларів, в четвер вранці після заяви Маска.

Падіння частки на 15% на цьому тижні стерло мільярди з чистого капіталу Маска, який в основному складається з 21% акцій Tesla і частки в приватній космічній компанії SpaceX. За оцінкою Forbes, завдяки його величезному компенсаційному плану Tesla в минулому році, він отримав майже 11 мільярдів доларів опціонами на акції Tesla. Перші чотири (з 12) траншей цих опціонів були передані в 2020 році, коли Маск допоміг Tesla подолати різні етапи ринкової капіталізації і операційної діяльності, а її акції виросли в сім разів. На даний момент він відкрив ще два транші опціонів на акції в 2021 році.

При 145,5 мільярдах доларів Маск все ще майже на 110 мільярдів доларів багатший, ніж був рік тому.