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Илон Маск стал беднее на 20,5 млрд долларов - Forbes

Киев • УНН

 • 39263 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Финансовое состояние миллиардера и генерального директора Tesla Илона Маска упало более чем на 20 млрд долларов с тех пор, как он выступил на прошлой неделе в выпуске американского комедийного шоу Saturday Night Live. Об этом сообщает Forbes, передает УНН.

Илон Маск стал беднее на 20,5 млрд долларов - Forbes

Детали

По оценкам Forbes, на этой неделе акции Tesla упали на 15%, в результате чего собственный капитал Маска снизился на 20,5 млрд долларов - до 145,5 млрд на момент закрытия рынка в четверг. Он остается третьим в списке самых богатых людей планеты, лишь немного опережая соучредителя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого оценивается в 127,6 миллиарда долларов.

Состояние Маска оценивались в 166 млрд долларов, когда он появился в Saturday Night Live в минувшие выходные, что сделало его самым богатым человеком, когда-либо принимавшим участие в шоу.

Он рассказал, что болеет синдромом Аспбергера, высмеял свои смелые бизнес-планы и обсудил недавний шум вокруг криптовалют Bitcoin и Dogecoin. Хотя в прошлом Маск публично продвигал криптовалюту, в какой-то момент шоу он назвал Dogecoin "суетой". Криптовалюта пострадала после выступления Маска на SNL: стоимость Dogecoin упала более чем на 30% в течение 24 часов.

Позже на этой неделе Маск резко изменил свое предыдущее заявление сделанное в феврале о том, что Tesla будет принимать Bitcoin в качестве оплаты за свои автомобили. В среду вечером миллиардер объявил в Твиттере, что он на неопределенный срок приостанавливает использование Bitcoin в качестве оплаты, сославшись на опасения по поводу "быстро растущего использования ископаемого топлива для добычи Bitcoin и транзакций". Цена на Bitcoin впоследствии упала на целых 17%, до уровня ниже 50 000 долларов, в четверг утром после заявления Маска.

Падение доли на 15% на этой неделе стерло миллиарды из чистого капитала Маска, который в основном состоит из 21% акций Tesla и доли в частной космической компании SpaceX. По оценке Forbes, благодаря его огромному компенсационному плану Tesla в прошлом году, он получил почти 11 млрд долларов опционами на акции Tesla. Первые четыре (из 12) траншей этих опционов были переданы в 2020 году, когда Маск помог Tesla преодолеть различные этапы рыночной капитализации и операционной деятельности, а ее акции выросли в семь раз. На данный момент он открыл еще два транша опционов на акции в 2021 году.

При 145,5 миллиардах долларов Маск все еще почти на 110 млрд долларов богаче, чем был год назад.

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