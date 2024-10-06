"Я дуже зворушений": одеський фельдшер подякував за підтримку і заявив, що не буде карати горе-блогера за цькування
Київ • УНН
Фельдшер швидкої Юрій Луньов висловив вдячність за підтримку після безпідставних звинувачень у пияцтві. Особливу подяку він висловив голові Одеської ОДА Олегу Кіперу, який публічно заступився за нього.
Фельдшер швидкої медичної допомоги Юрій Луньов, якого днями безпідставно звинуватили у пияцтві, подякував людям за підтримку. Особливу подяку висловив очільнику Одеської облдержадміністрації Олегу Кіперу, який публічно заступився за нього, передає УНН.
Я хочу подякувати людям, які підтримали мене у цю неприємну ситуацію. Перш за все хочу подякувати Олегу Кіперу за те, що він підтримав мене, не залишив це питання осторонь. Дякую вам, шановний Олег Кіпер
Також Луньов подякував Департаменту охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації, керівництву Центру екстреної меддопомоги та профспілці.
Я дуже зворушений, читаю всі коментарі і для мене це велика підтримка
Стосовно "пацієнта", який викликав швидку і безпідставно звинуватив Луньова у пияцтві - фельдшер зазначив: "Бог їм суддя, я їх карати не буду".
Нагадаємо
Днями, не розібравшись у ситуації, фельдшера швидкої медичної допомоги Юрія Луньова публічно звинуватили в нібито пияцтві, через особливості його мовлення, що є наслідком раніше перенесеного інсульту.
За фельдшера публічно вступився очільник обладміністрації Кіпер, назвавши "диванними експертами" тих, хто огульно цькував Юрія в соцмережах. Він зауважив, що фельдшер має 30 річний стаж і заслуговує на повагу.