"Я дуже зворушений": одеський фельдшер подякував за підтримку і заявив, що не буде карати горе-блогера за цькування

Фельдшер швидкої медичної допомоги Юрій Луньов, якого днями безпідставно звинуватили у пияцтві, подякував людям за підтримку. Особливу подяку висловив очільнику Одеської облдержадміністрації Олегу Кіперу, який публічно заступився за нього, передає УНН.

Я хочу подякувати людям, які підтримали мене у цю неприємну ситуацію. Перш за все хочу подякувати Олегу Кіперу за те, що він підтримав мене, не залишив це питання осторонь. Дякую вам, шановний Олег Кіпер