«Я очень тронут": одесский фельдшер поблагодарил за поддержку и заявил, что не будет наказывать горе-блогера за травлю

Фельдшер скорой медицинской помощи Юрий Лунев, которого на днях безосновательно обвинили в пьянстве, поблагодарил людей за поддержку. Особую благодарность выразил главе Одесской облгосадминистрации Олегу Киперу, который публично вступился за него, передает УНН.

Я хочу поблагодарить людей, которые поддержали меня в этой неприятной ситуации. Прежде всего хочу поблагодарить Олега Кипера за то, что он поддержал меня, не оставил этот вопрос в стороне. Спасибо вам, уважаемый Олег Кипер - заявил он.

Также Лунев поблагодарил Департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации, руководство Центра экстренной медпомощи и профсоюз.

Я очень тронут, читаю все комментарии и для меня это большая поддержка - добавил он.

Относительно «пациента», который вызвал скорую и безосновательно обвинил Лунева в пьянстве - фельдшер отметил: «Бог им судья, я их наказывать не буду».

Напомним,

На днях, не разобравшись в ситуации, фельдшера скорой медицинской помощи Юрия Лунева публично обвинили в якобы пьянстве, из-за особенностей его речи, что является следствием ранее перенесенного инсульта.

За фельдшера публично вступился глава обладминистрации Кипер, назвав «диванными экспертами» тех, кто огульно травил Юрия в соцсетях. Он отметил, что фельдшер имеет 30 летний стаж и заслуживает уважения.