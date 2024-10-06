«Я очень тронут": одесский фельдшер поблагодарил за поддержку и заявил, что не будет наказывать горе-блогера за травлю
Киев • УНН
Фельдшер скорой Юрий Лунев выразил благодарность за поддержку после безосновательных обвинений в пьянстве. Особую благодарность он выразил председателю Одесской ОГА Олегу Киперу, который публично вступился за него.
Фельдшер скорой медицинской помощи Юрий Лунев, которого на днях безосновательно обвинили в пьянстве, поблагодарил людей за поддержку. Особую благодарность выразил главе Одесской облгосадминистрации Олегу Киперу, который публично вступился за него, передает УНН.
Я хочу поблагодарить людей, которые поддержали меня в этой неприятной ситуации. Прежде всего хочу поблагодарить Олега Кипера за то, что он поддержал меня, не оставил этот вопрос в стороне. Спасибо вам, уважаемый Олег Кипер
Также Лунев поблагодарил Департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации, руководство Центра экстренной медпомощи и профсоюз.
Я очень тронут, читаю все комментарии и для меня это большая поддержка
Относительно «пациента», который вызвал скорую и безосновательно обвинил Лунева в пьянстве - фельдшер отметил: «Бог им судья, я их наказывать не буду».
Напомним,
На днях, не разобравшись в ситуации, фельдшера скорой медицинской помощи Юрия Лунева публично обвинили в якобы пьянстве, из-за особенностей его речи, что является следствием ранее перенесенного инсульта.
За фельдшера публично вступился глава обладминистрации Кипер, назвав «диванными экспертами» тех, кто огульно травил Юрия в соцсетях. Он отметил, что фельдшер имеет 30 летний стаж и заслуживает уважения.