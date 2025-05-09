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Гурт Alice In Chains відмінив концерт у США: що сталося

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Гурт Alice In Chains скасував виступ в Анкасвіллі через невідкладну медичну допомогу барабанщику Шону Кінні. Інформації про наступні концерти поки що немає.

Гурт Alice In Chains відмінив концерт у США: що сталося

Гурт Alice In Chains скасував свій виступ на арені Mohegan Sun в американському Анкасвіллі в останню хвилину через "невідкладну медичну ситуацію". Про це повідомляє УНН із посиланням на NME.

Деталі

Музичний гурт із Сіетла мав розпочати серію концертів як хедлайнери минулого вечора, 8 травня.

Однак, як зазначає видання, незадовго до початку виступу музиканти оголосили, що концерт не відбудеться. Гурт посилався на інцидент із барабанщиком Шоном Кінні.

Після нашого саундчеку сьогодні ввечері на арені Mohegan Sun  Шону знадобилась невідкладна медична допомога, це не загрожує його життю. На жаль, нам доводиться скасувати сьогоднішній виступ. Щиро перепрошуємо за незручності. Повернення коштів можливе в місці покупки

– повідомили Alice In Chains.

Як зазначено у публікації, деякі шанувальники, які придбали квитки, вже встигли приїхати на арену, коли Alice In Chains підтвердили скасування концерту.

Вони також цікавилися щодо статусу наступних запланованих концертів гурту, які мають відбутися 10 та 11 травня у Нью-Джерсі та Огайо відповідно.

За інформацією видання Alice In Chains поки що не надали жодних додаткових оновлень щодо туру чи здоров'я Кінні.

Оззі Осборн посилено готується до концерту Back to the Beginning попри негаразди зі здоров’ям01.05.25, 22:32 • 34992 перегляди

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