Группа Alice In Chains отменила концерт в США: что случилось

Группа Alice In Chains отменила свое выступление на арене Mohegan Sun в американском Анкасвилле в последнюю минуту из-за "неотложной медицинской ситуации". Об этом сообщает УНН со ссылкой на NME.

Детали

Музыкальная группа из Сиэтла должна была начать серию концертов в качестве хедлайнеров прошлым вечером, 8 мая.

Однако, как отмечает издание, незадолго до начала выступления музыканты объявили, что концерт не состоится. Группа ссылалась на инцидент с барабанщиком Шоном Кинни.

После нашего саундчека сегодня вечером на арене Mohegan Sun Шону понадобилась неотложная медицинская помощь, это не угрожает его жизни. К сожалению, нам приходится отменить сегодняшнее выступление. Искренне извиняемся за неудобства. Возврат средств возможен в месте покупки – сообщили Alice In Chains.

Как указано в публикации, некоторые поклонники, которые приобрели билеты, уже успели приехать на арену, когда Alice In Chains подтвердили отмену концерта.

Они также интересовались относительно статуса следующих запланированных концертов группы, которые должны состояться 10 и 11 мая в Нью-Джерси и Огайо соответственно.

По информации издания Alice In Chains пока что не предоставили никаких дополнительных обновлений относительно тура или здоровья Кинни.

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