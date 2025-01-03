ГУР: росія не має ефективної протидії українським морським дронам
Київ • УНН
Представник ГУР заявив про відсутність у росії ефективної протидії українським морським дронам. Противник лише намагається захищатися від вже існуючих атак морських дронів.
росіяни поки що не мають ефективної протидії або альтернативи для ураження українських морських дронів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Євген Єрін в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає УНН.
Противник теж вчиться, противник готується, і недооцінювати противника не можна, але їх засоби протидії - це, як правило, захисту. Вони в першу чергу захищаються від вже тих атак, які здійснюються безпосередньо морськими дронами. Якось ефективної протидії або альтернативи для ураження наших морських дронів в них поки що немає
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