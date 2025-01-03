ГУР: россия не имеет эффективного противодействия украинским морским дронам
Киев • УНН
Представитель ГУР заявил об отсутствии у России эффективного противодействия украинским морским дронам. Противник лишь пытается защищаться от уже существующих атак морских дронов.
россияне пока не имеют эффективного противодействия или альтернативы для поражения украинских морских дронов. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Евгений Ерин в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.
Противник тоже учится, противник готовится, и недооценивать противника нельзя, но их средства противодействия - это, как правило, защиты. Они в первую очередь защищаются от уже тех атак, которые осуществляются непосредственно морскими дронами. Какого-то эффективного противодействия или альтернативы для поражения наших морских дронов у них пока нет
Напомним
Оснащенные ракетами морские дроны "Magura V5" в Черном море уничтожили два вертолета рф.