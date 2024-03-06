ГУР підтвердило ліквідацію колаборантки у Бердянську та поточнили ім’я
Київ • УНН
Колаборантку на ім'я Світлана Володимирівна Самойленко, яка організувала путінські псевдовибори в окупованому Бердянську, українська розвідка ліквідувала 6 березня 2024 року.
У Головному управлінні розвідки підтвердили ліквідацію колаборантки у Бердянську, яка займалась організацією псевдовиборів путіна. Українська розвідка також поточнила ім’я зрадниці. Мова йде про Світлану Самойленко, пише УНН із посиланням на заяву ГУР.
ГУР МО України інформує ― 6 березня 2024 року у тимчасово окупованому Бердянську була ліквідована колаборантка Самойленко Світлана Володимирівна, яка організовувала псевдовибори путіна на окупованих територіях Запорізької області.
Деталі
За даними української розвідки після поневолення міста у 2022 році жінка добровільно пішла на співпрацю із московитами та отримала місце у російській окупаційній адміністрації.
Зокрема, у межах підготовки до псевдовиборів путіна Світлана Самойленко прагнула вислужитись перед московитами: залякувала та тероризувала бердянців, примушуючи їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні.
В ГУР також розповіли, що так званий воєнний комендант Бердянська полковник зс рф бардін "призначив" Світлану Самойленко на посаду "заступниці мера з питань економіки, агросектору та фінансів".
Зазначається, що чоловік та повнолітній син жінки також служать російським окупантам.
Нагадаємо
Раніше в вдень начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна у своєму телеграм заявила про те, що в окупованому росіянами Бердянську ліквідували колаборанту, яка допомагала у проведенні псевдовиборів рф на захопленій території України. Щоправда, Галіцина писала, що мова йде про знищення Ільїної Олени Валеріївни.