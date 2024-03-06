ГУР подтвердило ликвидацию коллаборантки в Бердянске и уточнили имя

В Главном управлении разведки подтвердили ликвидацию коллаборационистки в Бердянске, которая занималась организацией псевдовыборов путина. Украинская разведка также уточнила имя предательницы. Речь идет о Светлане Самойленко, пишет УНН со ссылкой на заявление ГУР.

ГУР МО Украины информирует - 6 марта 2024 года во временно оккупированном Бердянске была ликвидирована коллаборантка Самойленко Светлана Владимировна, которая организовывала псевдовыборы путина на оккупированных территориях Запорожской области. - говорится в сообщении ГУР.

Детали

По данным украинской разведки после порабощения города в 2022 году женщина добровольно пошла на сотрудничество с московитами и получила место в российской оккупационной администрации.

В частности, в рамках подготовки к псевдовыборам Путина Светлана Самойленко стремилась выслужиться перед московитами: запугивала и терроризировала бердянцев, заставляя их участвовать в незаконном фейковом голосовании.

В ГУР также рассказали, что так называемый военный комендант Бердянска полковник ВС РФ Бардин "назначил" Светлану Самойленко на должность "заместителя мэра по вопросам экономики, агросектора и финансов".

Отмечается, что муж и совершеннолетний сын женщины также служат российским оккупантам.

Напомним

Ранее днем начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина в своем телеграм заявила о том, что в оккупированном россиянами Бердянске ликвидировали коллаборационистку, которая помогала в проведении псевдовыборов рф на захваченной территории Украины. Правда, Галицына писала, что речь идет об уничтожении Ильиной Елены Валерьевны.