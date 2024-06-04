ГУР перезапустило онлайн портал "Війна & Санкції"

Платформа "Війна & Санкції", створена командою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) на початку повномасштабного вторгнення, офіційно відновила свою роботу під егідою Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), передає УНН.

Раніше цього року в українських та міжнародних ЗМІ з'являлися повідомлення про можливе закриття платформи. Основною причиною такого рішення вважалося незадоволення західних партнерів переліком так званих міжнародних спонсорів війни, що був ключовим елементом порталу "Війна & Санкції".

У березні 2024 року публічний доступ до онлайн платформи НАЗК все ж було закрито, а сам орган влади вийшов із заявою про передачу усіх даних Міжвідомчій робочій групі з питань реалізації державної санкційної політики України. У заяві також йшлося про те, що усі санкційні реєстри, котрі вело НАЗК, потребують "унормування та визначення державних органів, відповідальних за їх функціонування".

У тому ж березні в українських ЗМІ зʼявилися новини, що портал "Війна & Санкції" можуть передати ГУР. Про це тоді заявляли анонімні джерела з самого Управління, а також колишній очільник НАЗК Олександр Новіков.

Наразі на оновленому порталі, на якому тепер зображений логотип ГУР, доступна детальна інформація про осіб, причетних до депортації українських дітей, а також про іноземні компоненти, виявлені в російській зброї. У найближчому майбутньому платформа має поповнитися списками осіб, які вже є або повинні потрапити під санкції, реєстром творів мистецтва, що належать підсанкційним особам, переліком портів та аеропортів, які сприяють російській агресії, а також базою даних іноземного промислового обладнання, яке використовується виробниками російської зброї.

На сайті порталу зазначається, що головною його метою є стримування агресора, збереження життя мирного населення,притягнення до відповідальності спонсорів та співучасників російської агресії, а також зупинення терору.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України поки публічно не коментувало перезапуск платформи. Однак про подію висловилися інші представники української влади, зокрема керівник Офісу Президента України, Андрій Єрмак, котрий заявив, що на новому порталі "користувачі можуть знайти дані про санкції у різних секторах, включаючи фінансовий, енергетичний, військовий та технологічний, а також дізнатися про ініціативи України щодо посилення санкційного тиску на агресора".

Що ж до славнозвісного переліку міжнародних спонсорів війни, то його на оновленій платформі немає. Тим не менш, про можливу появу продукту, присвяченого міжнародному бізнесу, котрий зберігає присутність в РФ, натякає як сам інтерфейс платформи, на якому розробники обіцяють запуск нових баз даних, так і особи близькі до процесу.

"Гадаю, це тільки початок. Хто знає, що ще згодом може з’явитися на порталі? У ГУР немає обмежень в зборі інформації про агресора та його поплічників, як це було у випадку з НАЗК. Можливо, іноземному бізнесу, який все ще продовжує працювати в рф і сплачувати там податки не варто розслаблятися", - коментує колишній очільник НАЗК Олександр Новіков, котрий стояв біля витоків першої версії порталу.