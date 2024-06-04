ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

ГУР перезапустило онлайн портал "война & санкции"

ГУР перезапустило онлайн портал "война & санкции"

Киев  •  УНН

4 июня 2024, 14:14  •  121 просмотра

Read in English

На сайте портала отмечается, что главной его целью является сдерживание агрессора,сохранение жизни мирного населения, привлечение к ответственности спонсоров и соучастников российской агрессии, а также остановка террора.

Платформа "война & санкции", созданная командой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в начале полномасштабного вторжения, официально возобновила свою работу под эгидой Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР), передает УНН.

Ранее в этом году в украинских и международных СМИ появлялись сообщения о возможном закрытии платформы.Основной причиной такого решения считалось недовольство западных партнеров перечнем так называемых международных спонсоров войны, являвшимся ключевым элементом портала "война & санкции".

В марте 2024 года публичный доступ к онлайн платформе НАПК все же был закрыт, а сам орган власти вышел с заявлением о передаче всех данных межведомственной рабочей группе по вопросам реализации государственной санкционной политики Украины. В заявлении также говорилось, что все санкционные реестры, которые вело НАПК, требуют "нормирования и определения государственных органов, ответственных за их функционирование".

В том же марте в украинских СМИ появились новости, что портал "война & санкции" могут передать ГУР. Об этом тогда заявляли анонимные источники из самого управления, а также бывший глава НАПК Александр Новиков.

Сейчас на обновленном портале, на котором теперь изображен логотип ГУР, доступна подробная информация о лицах, причастных к депортации украинских детей, а также об иностранных компонентах, обнаруженных в российском оружии. В ближайшем будущем платформа должна пополниться списками лиц, которые уже есть или должны попасть под санкции, реестром произведений искусства, принадлежащих подсанкционным лицам, перечнем портов и аэропортов, способствующих российской агрессии, а также базой данных иностранного промышленного оборудования, используемого производителями российского оружия.

На сайте портала отмечается, что главной его целью является сдерживание агрессора,сохранение жизни мирного населения, привлечение к ответственности спонсоров и соучастников российской агрессии, а также остановка террора. 

Главное управление разведки Министерства обороны Украины пока публично не комментировало перезапуск платформы. Однако о событии высказались другие представители украинской власти, в частности руководитель Офиса Президента Украины, Андрей Ермак , который заявил, что на новом портале "пользователи могут найти данные о санкциях в различных секторах, включая финансовый, энергетический, военный и технологический, а также узнать об инициативах Украины по усилению санкционного давления на агрессора".

Что же касается знаменитого перечня международных спонсоров войны, то его на обновленной платформе нет. Тем не менее, о возможном появлении продукта, посвященного международному бизнесу, сохраняющему присутствие в РФ, намекает как сам интерфейс платформы, на котором разработчики обещают запуск новых баз данных, так и лица близкие к процессу.

"Думаю, это только начало. Кто знает, что еще впоследствии может появиться на портале? У ГУР нет ограничений в сборе информации об агрессоре и его приспешниках, как это было в случае с НАПК. Возможно, иностранному бизнесу, который все что продолжает работать в рф и платить там налоги не стоит расслабляться", - комментирует бывший глава НАПК Александр Новиков, стоявший у истоков первой версии портала.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
andrii-yermakАндрей Ермак
ukrainaУкраина
Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
  •  0 просмотра

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  95983 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  100985 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  100807 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  70001 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  112121 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  62307 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  60115 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115320 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  117866 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Новости по теме
ГУР перезапустило онлайн портал "война & санкции"

ГУР перезапустило онлайн портал "война & санкции"

  •  121 просмотра
Херсон под вражеским огнем: в городе слышны взрывы

Херсон под вражеским огнем: в городе слышны взрывы

  •  525 просмотра
россияне проведут пропагандистский форум для украинской молодежи на оккупированном юге - Центр нацсопротивления

россияне проведут пропагандистский форум для украинской молодежи на оккупированном юге - Центр нацсопротивления

  •  1211 просмотра
Непогода наступает: ливень с градом обрушился на Киев и область

Непогода наступает: ливень с градом обрушился на Киев и область

  •  2258 просмотра
российские хакеры распространяют дипфейки об Олимпиаде в Париже. В Украине предполагают - информатики могут стать интенсивнее

российские хакеры распространяют дипфейки об Олимпиаде в Париже. В Украине предполагают - информатики могут стать интенсивнее

  •  2144 просмотра
Переселенцы смогут получить компенсацию за уничтоженное имущество, которое находится на оккупированной территории: законопроект прошел первое чтение

Переселенцы смогут получить компенсацию за уничтоженное имущество, которое находится на оккупированной территории: законопроект прошел первое чтение

  •  3487 просмотра
Для украинцев за рубежом продлили работу паспортного сервиса ГП "Документ"

Для украинцев за рубежом продлили работу паспортного сервиса ГП "Документ"

  •  3033 просмотра
Киев после экстренных отключений света возвращается к графикам

Киев после экстренных отключений света возвращается к графикам

  •  5828 просмотра
Великобритания и Латвия объявили тендер на закупку FPV-дронов для Украины

Великобритания и Латвия объявили тендер на закупку FPV-дронов для Украины

  •  6061 просмотра
На Полтавщине ликвидировали мощный канал сбыта наркотиков: к деятельности преступной группы могут быть причастны правоохранители

На Полтавщине ликвидировали мощный канал сбыта наркотиков: к деятельности преступной группы могут быть причастны правоохранители

  •  6220 просмотра

Популярные

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

  •  70163 просмотра
Кабмин провел ряд кадровых решений: кто получил и кто потерял должность

Кабмин провел ряд кадровых решений: кто получил и кто потерял должность

  •  79187 просмотра
Издевательства над военнопленными: Лубинец обратился к москальковой для открытия дела против солдат рф

Издевательства над военнопленными: Лубинец обратился к москальковой для открытия дела против солдат рф

  •  58664 просмотра
До 400 тыс. грн могут получить общины на создание адаптивных спортивных клубов

До 400 тыс. грн могут получить общины на создание адаптивных спортивных клубов

  •  28195 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

  •  128606 просмотра

Публикации

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

  •  70163 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Эксклюзив

  •  112121 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

  •  128606 просмотра
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Эксклюзив

3 июня 2024, 10:13  •  175272 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  162103 просмотра

ГУР перезапустило онлайн портал "война & санкции"

На сайте портала отмечается, что главной его целью является сдерживание агрессора,сохранение жизни мирного населения, привлечение к ответственности спонсоров и соучастников российской агрессии, а также остановка террора.

Война •   •  121 просмотра
ГУР перезапустило онлайн портал "война & санкции"

Херсон под вражеским огнем: в городе слышны взрывы

российские войска обстреливают город Херсон, в прибрежных районах города слышны взрывы, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Роман Мрочко.

Война •   •  525 просмотра
Херсон под вражеским огнем: в городе слышны взрывы

россияне проведут пропагандистский форум для украинской молодежи на оккупированном юге - Центр нацсопротивления

россияне планируют этим летом провести в оккупированных городах Украины молодежный форум под названием "Юг молодой", целью которого является идеологическая обработка местной молодежи с помощью кремлевской пропаганды и псевдоинтеллектуальных выступлений.

Война •   •  1211 просмотра
россияне проведут пропагандистский форум для украинской молодежи на оккупированном юге - Центр нацсопротивления

Непогода наступает: ливень с градом обрушился на Киев и область

Сильный дождь и град накрыли улицы Киева и Киевской области.

Общество •   •  2258 просмотра
Непогода наступает: ливень с градом обрушился на Киев и область

российские хакеры распространяют дипфейки об Олимпиаде в Париже. В Украине предполагают - информатики могут стать интенсивнее

Хакерская группа Storm-1679 с помощью ИИ создала полнометражный фильм под названием «Падение Олимпийских игр», в котором использовали дипфейк Тома Круза. Лента демонстрирует пренебрежительное отношение к руководству Международного олимпийского комитета.

Технологии •   •  2144 просмотра
российские хакеры распространяют дипфейки об Олимпиаде в Париже. В Украине предполагают - информатики могут стать интенсивнее

Переселенцы смогут получить компенсацию за уничтоженное имущество, которое находится на оккупированной территории: законопроект прошел первое чтение

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который позволит переселенцам получить компенсацию за уничтоженное имущество, которое находится на оккупированной территории.

Война •   •  3487 просмотра
Переселенцы смогут получить компенсацию за уничтоженное имущество, которое находится на оккупированной территории: законопроект прошел первое чтение

Для украинцев за рубежом продлили работу паспортного сервиса ГП "Документ"

Правительство продлило действие паспортного сервиса государственного предприятия "Документ" для украинцев за рубежом еще на 6 месяцев в связи с его социальной значимостью.

политика •   •  3033 просмотра
Для украинцев за рубежом продлили работу паспортного сервиса ГП "Документ"

Киев после экстренных отключений света возвращается к графикам

Киев возвращается к плановым отключениям электроэнергии после аварийных отключений.

Общество •   •  5828 просмотра
Киев после экстренных отключений света возвращается к графикам

Великобритания и Латвия объявили тендер на закупку FPV-дронов для Украины

Великобритания и Латвия объявили тендер на закупку беспилотников от западных производителей для поставок в Украину в рамках коалиции по созданию возможностей беспилотных летательных аппаратов.

Война •   •  6061 просмотра
Великобритания и Латвия объявили тендер на закупку FPV-дронов для Украины

На Полтавщине ликвидировали мощный канал сбыта наркотиков: к деятельности преступной группы могут быть причастны правоохранители

Полиция ликвидировала мощный межрегиональный канал сбыта наркотиков в Полтавской области, ежемесячная прибыль от продажи различных наркотиков онлайн в нескольких регионах превышала полмиллиона гривен.

Криминал и ЧП •   •  6220 просмотра
На Полтавщине ликвидировали мощный канал сбыта наркотиков: к деятельности преступной группы могут быть причастны правоохранители