ГУР перезапустило онлайн портал "война & санкции"

Платформа "война & санкции", созданная командой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в начале полномасштабного вторжения, официально возобновила свою работу под эгидой Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР), передает УНН.

Ранее в этом году в украинских и международных СМИ появлялись сообщения о возможном закрытии платформы.Основной причиной такого решения считалось недовольство западных партнеров перечнем так называемых международных спонсоров войны, являвшимся ключевым элементом портала "война & санкции".

В марте 2024 года публичный доступ к онлайн платформе НАПК все же был закрыт, а сам орган власти вышел с заявлением о передаче всех данных межведомственной рабочей группе по вопросам реализации государственной санкционной политики Украины. В заявлении также говорилось, что все санкционные реестры, которые вело НАПК, требуют "нормирования и определения государственных органов, ответственных за их функционирование".

В том же марте в украинских СМИ появились новости, что портал "война & санкции" могут передать ГУР. Об этом тогда заявляли анонимные источники из самого управления, а также бывший глава НАПК Александр Новиков.

Сейчас на обновленном портале, на котором теперь изображен логотип ГУР, доступна подробная информация о лицах, причастных к депортации украинских детей, а также об иностранных компонентах, обнаруженных в российском оружии. В ближайшем будущем платформа должна пополниться списками лиц, которые уже есть или должны попасть под санкции, реестром произведений искусства, принадлежащих подсанкционным лицам, перечнем портов и аэропортов, способствующих российской агрессии, а также базой данных иностранного промышленного оборудования, используемого производителями российского оружия.

На сайте портала отмечается, что главной его целью является сдерживание агрессора,сохранение жизни мирного населения, привлечение к ответственности спонсоров и соучастников российской агрессии, а также остановка террора.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины пока публично не комментировало перезапуск платформы. Однако о событии высказались другие представители украинской власти, в частности руководитель Офиса Президента Украины, Андрей Ермак , который заявил, что на новом портале "пользователи могут найти данные о санкциях в различных секторах, включая финансовый, энергетический, военный и технологический, а также узнать об инициативах Украины по усилению санкционного давления на агрессора".

Что же касается знаменитого перечня международных спонсоров войны, то его на обновленной платформе нет. Тем не менее, о возможном появлении продукта, посвященного международному бизнесу, сохраняющему присутствие в РФ, намекает как сам интерфейс платформы, на котором разработчики обещают запуск новых баз данных, так и лица близкие к процессу.

"Думаю, это только начало. Кто знает, что еще впоследствии может появиться на портале? У ГУР нет ограничений в сборе информации об агрессоре и его приспешниках, как это было в случае с НАПК. Возможно, иностранному бизнесу, который все что продолжает работать в рф и платить там налоги не стоит расслабляться", - комментирует бывший глава НАПК Александр Новиков, стоявший у истоков первой версии портала.