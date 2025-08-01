Готувала прорив російських ДРГ у напрямку Сум: затримано агентку гру рф

Контррозвідка Служби безпеки затримала агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), яка готувала прорив диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) країни-агресора у напрямку Сум. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

За матеріалами справи, поплічницею ворога виявилася колишня медсестра із Сумської області, яку ворог завербував через Телеграм-канали - йдеться у повідомленні.

Головним завданням агентки була розвідка прикордонних районів області: встановлення координат, де розташовані блокпости та опорні пункти Сил оборони України.

За наявними даними, ворог планував використати цю інформацію для підготовки "прорирів" лінії фронту. Зокрема, рашисти шукали "слабкі місця" та "сліпі зони" Сил оборони, щоб зайти до них у тил та закріпитися на нових позиціях до підходу основних сил противника.

Як встановило розслідування, для проведення розвідки жінка облаштувала мінікамеру на своєму велосипеді, на якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала військові об’єкти.

Зібрані дані, у вигляді фото та відео з відмітками об’єктів на карті, агентка передавала куратору через месенджер.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила фігурантку і задокументувала кожен крок її співпраці з окупантами. Також Служба безпеки провела комплексні заходи, щоб убезпечити локації Сил оборони в цьому районі.

На фінальному етапі спецоперації агентку затримали "на гарячому", коли вона знімала прикордонний міст для "проходу" російських ДРГ - додали в СБУ.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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