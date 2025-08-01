Готувала прорив російських ДРГ у напрямку Сум: затримано агентку гру рф

$41.710.05
47.750.40
ukenru
Ексклюзив
08:17 • 5064 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
06:54 • 11143 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Ексклюзив
05:15 • 31590 перегляди
"Слуги" показують зуби: нардепи розглядають можливості посилення парламентського контролю за іншими органами влади
04:30 • 38090 перегляди
Відкритий банкінг та повернення повних штрафів за РРО: що зміниться для українців з 1 серпняPhoto
31 липня, 21:51 • 18319 перегляди
Трамп введе санкції після 10-денного дедлайну, але має сумнів щодо їхнього впливу на росію
Ексклюзив
31 липня, 13:18 • 67346 перегляди
Синхронність заяв Кузьміних і “Дарниці”: юрист пояснив, чи може це стати підставою для експертизи та розслідування
Ексклюзив
31 липня, 12:18 • 75748 перегляди
Акциз на солодкі газовані напої: коли паламент може розглянути законопроєкт та чи зробить це взагалі
31 липня, 12:07 • 142322 перегляди
Зеленський підписав закон про НАБУ та САП
31 липня, 10:55 • 81601 перегляди
Рада збільшила видатки на оборону
31 липня, 10:17 • 82869 перегляди
Рада відновила повноваження НАБУ та САП президентським законопроєктом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.4м/с
52%
747мм
Популярнi новини
Окупанти завозять вчителів з Ліпецька на окуповані території України31 липня, 22:49 • 19490 перегляди
путін ще у 1994 році претендував на Крим та схід України - архів МЗС Німеччини 31 липня, 23:38 • 32390 перегляди
Україна зводить масштабні укріплення для стримування літнього наступу росії - WSJ1 серпня, 01:59 • 21920 перегляди
"Чорна каса" на 4 мільйони гривень: ДБР викрило чергову корупційну схемуPhoto02:48 • 31045 перегляди
Оззі Осборна поховали у саду його особняка в АнгліїPhoto04:23 • 20223 перегляди
Публікації
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
08:17 • 5118 перегляди
Що приготувати в серпні: 5 сезонних рецептів зі свіжих овочів і фруктівPhoto06:16 • 17501 перегляди
"Слуги" показують зуби: нардепи розглядають можливості посилення парламентського контролю за іншими органами влади
Ексклюзив
05:15 • 31663 перегляди
Відкритий банкінг та повернення повних штрафів за РРО: що зміниться для українців з 1 серпняPhoto04:30 • 38163 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 57414 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Вадим Філашкін
Тім Кук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Індія
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 23173 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 57433 перегляди
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 143417 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 203478 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 258128 перегляди
Актуальне
Brent
Ґардіан
Безпілотний літальний апарат
Amazon Prime
Financial Times

Готувала прорив російських ДРГ у напрямку Сум: затримано агентку гру рф

Київ • УНН

 • 198 перегляди

СБУ затримала ексмедсестру, яка збирала дані про блокпости та опорні пункти Сил оборони на Сумщині. Жінка фіксувала об'єкти на мінікамеру, встановлену на велосипеді, та передавала куратору.

Готувала прорив російських ДРГ у напрямку Сум: затримано агентку гру рф

Контррозвідка Служби безпеки затримала агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), яка готувала прорив диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) країни-агресора у напрямку Сум. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

За матеріалами справи, поплічницею ворога виявилася колишня медсестра із Сумської області, яку ворог завербував через Телеграм-канали

- йдеться у повідомленні.

Головним завданням агентки була розвідка прикордонних районів області: встановлення координат, де розташовані блокпости та опорні пункти Сил оборони України.

За наявними даними, ворог планував використати цю інформацію для підготовки "прорирів" лінії фронту. Зокрема, рашисти шукали "слабкі місця" та "сліпі зони" Сил оборони, щоб зайти до них у тил та закріпитися на нових позиціях до підходу основних сил противника.

Як встановило розслідування, для проведення розвідки жінка облаштувала мінікамеру на своєму велосипеді, на якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала військові об’єкти.

Зібрані дані, у вигляді фото та відео з відмітками об’єктів на карті, агентка передавала куратору через месенджер.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила фігурантку і задокументувала кожен крок її співпраці з окупантами. Також Служба безпеки провела комплексні заходи, щоб убезпечити локації Сил оборони в цьому районі.

На фінальному етапі спецоперації агентку затримали "на гарячому", коли вона знімала прикордонний міст для "проходу" російських ДРГ

- додали в СБУ.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ викрила "крота" у Нацгвардії, який зливав рф дані про стратегічне оборонне підприємство01.08.25, 01:06 • 3424 перегляди

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП
Служба безпеки України
Україна
Суми