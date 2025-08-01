Готовила прорыв российских ДРГ в направлении Сум: задержана агентка гру рф

Контрразведка Службы безопасности задержала агента российской военной разведки (более известной как гру), которая готовила прорыв диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) страны-агрессора в направлении Сум. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По материалам дела, пособницей врага оказалась бывшая медсестра из Сумской области, которую враг завербовал через Телеграм-каналы - говорится в сообщении.

Главной задачей агента была разведка приграничных районов области: установление координат, где расположены блокпосты и опорные пункты Сил обороны Украины.

По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для подготовки "прорывов" линии фронта. В частности, рашисты искали "слабые места" и "слепые зоны" Сил обороны, чтобы зайти к ним в тыл и закрепиться на новых позициях до подхода основных сил противника.

Как установило расследование, для проведения разведки женщина оборудовала мини-камеру на своем велосипеде, на котором объезжала местность и скрыто фиксировала военные объекты.

Собранные данные, в виде фото и видео с отметками объектов на карте, агент передавала куратору через мессенджер.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила фигурантку и задокументировала каждый шаг ее сотрудничества с оккупантами. Также Служба безопасности провела комплексные мероприятия, чтобы обезопасить локации Сил обороны в этом районе.

На финальном этапе спецоперации агента задержали "на горячем", когда она снимала пограничный мост для "прохода" российских ДРГ - добавили в СБУ.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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