Голова СЗР: один з основних сучасних наративів росіян - підрив легітимності нашої влади
Київ • УНН
Голова Служби зовнішньої розвідки України заявив, що одним з основних сучасних наративів росіян є підрив легітимності українського уряду.
Голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко заявив, що один з основних сучасних наративів росіян - підрив легітимності влади в Україні. Про це Литвиненко сказав під час форуму "Україна. Рік 2024", передає УНН.
Один з основних сучасних наративів росіян - підрив легітимності нашої влади. Але коли вони зазіхають на нашу легітимність, я б порадив почати з того, що відбувається в самій російській федерації. Репресіями після 24.02 вони фактично перетворили політичний ландшафт росії на середньоросійську рівнину. Масштаб цих репресій уже давно не поступається не тільки брежнєвським, але й хрущовським часам, а за розмірами тюремних ув’язнень - давно дійшов до сталінських часів,
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Він додав, що станом на початок 2024 року в росії фігурантами політично вмотивованих кримінальних переслідувань вважається 1871 особа. До ймовірно репресованих політв'язнів відносять понад 605 осіб.Також Литвиненко зазначив, що смерть Олексія Навального свідчить, що російська влада боїться свого народу і світу, який жорстко відповідає на російську агресивну політику.
Тому, коли росіяни починають говорити про легітимність, можемо чітко усвідомлювати - це наслідки їхніх страхів, наслідки перенесення на інших власного внутрішнього жаху. Все це сьогоднішня російська реальність. Які вони хочуть перенести в Україну. І не тільки в Україну – на всі країни, які колись були захоплені рф радянським союзом,
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головна мета російських наративів - це роз’єднати Україну зсередини, посіяти внутрішні конфлікти й роз’єднати Україну з союзниками.