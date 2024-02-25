Голова СЗР: один з основних сучасних наративів росіян - підрив легітимності нашої влади

Голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко заявив, що один з основних сучасних наративів росіян - підрив легітимності влади в Україні. Про це Литвиненко сказав під час форуму "Україна. Рік 2024", передає УНН.

Один з основних сучасних наративів росіян - підрив легітимності нашої влади. Але коли вони зазіхають на нашу легітимність, я б порадив почати з того, що відбувається в самій російській федерації. Репресіями після 24.02 вони фактично перетворили політичний ландшафт росії на середньоросійську рівнину. Масштаб цих репресій уже давно не поступається не тільки брежнєвським, але й хрущовським часам, а за розмірами тюремних ув’язнень - давно дійшов до сталінських часів,