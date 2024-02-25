Глава СВР: один из основных современных нарративов россиян - подрыв легитимности нашей власти
Киев • УНН
Глава Службы внешней разведки Украины заявил, что одним из основных современных нарративов россиян является подрыв легитимности украинского правительства.
Глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко заявил, что один из основных современных нарративов россиян - подрыв легитимности власти в Украине. Об этом Литвиненко сказал во время форума "Украина. Год 2024", передает УНН.
Один из основных современных нарративов россиян - подрыв легитимности нашей власти. Но когда они посягают на нашу легитимность, я бы посоветовал начать с того, что происходит в самой российской федерации. Репрессиями после 24.02 они фактически превратили политический ландшафт россии в среднерусскую равнину. Масштаб этих репрессий уже давно не уступает не только брежневским, но и хрущевским временам, а по размерам тюремных заключений - давно дошел до сталинских времен,
Детали
Он добавил, что по состоянию на начало 2024 года в россии фигурантами политически мотивированных уголовных преследований считается 1871 человек. К вероятно репрессированным политзаключенным относят более 605 человек. Также Литвиненко отметил, что смерть алексея навального свидетельствует, что российские власти боятся своего народа и мира, который жестко отвечает на российскую агрессивную политику.
Поэтому, когда россияне начинают говорить о легитимности, можем четко осознавать - это последствия их страхов, последствия переноса на других собственного внутреннего ужаса. Все это сегодняшняя российская реальность. Которые они хотят перенести в Украину. И не только в Украину - на все страны, которые когда-то были захвачены рф советским союзом,
Напомним
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главная цель российских нарративов - это разъединить Украину изнутри, посеять внутренние конфликты и разъединить Украину с союзниками.
Глава СВР: один из основных современных нарративов россиян - подрыв легитимности нашей власти
Глава Службы внешней разведки Украины заявил, что одним из основных современных нарративов россиян является подрыв легитимности украинского правительства.
Взрыв прогремел в Полтаве - СМИ
Взрыв прогремел в Полтаве после того, как в регионе была объявлена воздушная тревога. Ранее в Воздушных силах предупредили угрозу применения баллистических ракет.
Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
Зеленский заявил, что Украина имеет план нового контрнаступления, но не раскрыл деталей, отметив, что меньшее количество людей, которые знают об этих планах, может привести к более быстрой победе и неожиданному результату для россии.
По Никопольщине враг бил из артиллерии и атаковал дронами: один человек погиб
российские военные обстреляли артиллерией и атаковали беспилотниками Никопольский район, в результате чего погиб один человек.
Количество жертв российской дроновой атаки на Одессу 23 февраля возросло: в больнице умерла женщина
72-летняя женщина умерла в больнице. Как сообщал УНН, ее вытащили из-под завалов, где она находилась в течение двух часов после атаки российского беспилотника на жилой дом в Одессе 23 февраля.
Президент подтвердил, что с Францией говорили о предоставлении самолетов Mirage 2000
Президент Зеленский во время пресс-конференции подтвердил, что обсуждал предоставление Украине французских истребителей Mirage 2000, но не предоставил никаких подробностей о каких-либо договоренностях.
С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
Служба безопасности Украины обнаружила 7 типов программ дистанционного шпионажа, которые враг установил в телефонах военнослужащих Вооруженных Сил Украины для получения информации.
Премьер-министр Японии призывает лидеров G7 проявить солидарность в поддержке Украины
Премьер-министр Японии призвал лидеров G7 проявить солидарность в поддержке санкций против россии и достижении справедливого мира для Украины.
Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
Президент Зеленский подчеркнул, что он надеется, что вопрос блокирования Польшей украинского экспорта будет решен, и что Украина будет защищать свой бизнес.
Агенты рф готовили поражение системы Patriot, их задержали во время подготовки дронов к ударам - Малыш
Малюк привел пример задержания группы молодых людей, жителей Черниговской и Киевской областей, которые готовили огневое поражение зенитно-ракетного комплекса Patriot.