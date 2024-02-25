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Глава СВР: один из основных современных нарративов россиян - подрыв легитимности нашей власти

Глава СВР: один из основных современных нарративов россиян - подрыв легитимности нашей власти

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 17:17  •  5775 просмотра

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Глава Службы внешней разведки Украины заявил, что одним из основных современных нарративов россиян является подрыв легитимности украинского правительства.

Глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко заявил, что один из основных современных нарративов россиян - подрыв легитимности власти в Украине. Об этом Литвиненко сказал во время форума "Украина. Год 2024", передает УНН.

Один из основных современных нарративов россиян - подрыв легитимности нашей власти. Но когда они посягают на нашу легитимность, я бы посоветовал начать с того, что происходит в самой российской федерации. Репрессиями после 24.02 они фактически превратили политический ландшафт россии в среднерусскую равнину. Масштаб этих репрессий уже давно не уступает не только брежневским, но и хрущевским временам, а по размерам тюремных заключений - давно дошел до сталинских времен,

- сказал Литвиненко.

Детали

Он добавил, что по состоянию на начало 2024 года в россии фигурантами политически мотивированных уголовных преследований считается 1871 человек. К вероятно репрессированным политзаключенным относят более 605 человек. Также Литвиненко отметил, что смерть алексея навального свидетельствует, что российские власти боятся своего народа и мира, который жестко отвечает на российскую агрессивную политику.

Поэтому, когда россияне начинают говорить о легитимности, можем четко осознавать - это последствия их страхов, последствия переноса на других собственного внутреннего ужаса. Все это сегодняшняя российская реальность. Которые они хотят перенести в Украину. И не только в Украину - на все страны, которые когда-то были захвачены рф советским союзом,

- добавил глава СЗР.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главная цель российских нарративов - это разъединить Украину изнутри, посеять внутренние конфликты и разъединить Украину с союзниками.

Павел Башинский

Павел Башинский

Политика
sluzhba-vneshnei-razvedki-ukrainiСлужба внешней разведки Украины
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dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
Голова СЗР: один з основних сучасних наративів росіян - підрив легітимності нашої влади
Head of the Foreign Intelligence Service: one of the main modern narratives of Russians is to undermine the legitimacy of our government
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Глава СВР: один из основных современных нарративов россиян - подрыв легитимности нашей власти

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