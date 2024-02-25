Глава СВР: один из основных современных нарративов россиян - подрыв легитимности нашей власти

Глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко заявил, что один из основных современных нарративов россиян - подрыв легитимности власти в Украине. Об этом Литвиненко сказал во время форума "Украина. Год 2024", передает УНН.

Один из основных современных нарративов россиян - подрыв легитимности нашей власти. Но когда они посягают на нашу легитимность, я бы посоветовал начать с того, что происходит в самой российской федерации. Репрессиями после 24.02 они фактически превратили политический ландшафт россии в среднерусскую равнину. Масштаб этих репрессий уже давно не уступает не только брежневским, но и хрущевским временам, а по размерам тюремных заключений - давно дошел до сталинских времен, - сказал Литвиненко.

Детали

Он добавил, что по состоянию на начало 2024 года в россии фигурантами политически мотивированных уголовных преследований считается 1871 человек. К вероятно репрессированным политзаключенным относят более 605 человек. Также Литвиненко отметил, что смерть алексея навального свидетельствует, что российские власти боятся своего народа и мира, который жестко отвечает на российскую агрессивную политику.

Поэтому, когда россияне начинают говорить о легитимности, можем четко осознавать - это последствия их страхов, последствия переноса на других собственного внутреннего ужаса. Все это сегодняшняя российская реальность. Которые они хотят перенести в Украину. И не только в Украину - на все страны, которые когда-то были захвачены рф советским союзом, - добавил глава СЗР.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главная цель российских нарративов - это разъединить Украину изнутри, посеять внутренние конфликты и разъединить Украину с союзниками.