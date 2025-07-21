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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Голова МЗС Франції їде до Києва: Жан-Ноель Барро озвучив деталі

Київ • УНН

 • 1400 перегляди

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро анонсував візит до Києва для участі у щорічній конференції послів. Він підтвердить непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Голова МЗС Франції їде до Києва: Жан-Ноель Барро озвучив деталі

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро анонсував свій візит в Україну. Про це він написав у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Як зазначив міністр, він візьме участь у щорічній конференції послів, яка відбудеться найближчими днями. Очільник МЗС Франції їде в Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку Україні.

Я їду до Києва. Я візьму участь у конференції послів і від імені Франції підтверджу нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та свободи українського народу

 – написав Жан-Ноель Барро.

Нагадаємо

Президенти України та Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели годинну розмову. Вони обговорили оборонні потреби України, зміцнення ППО, у тому числі ракети для SAMP/T та дрони-перехоплювачі, а також підготовку нових пілотів для літаків Mirage.

Євген Устименко

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Емманюель Макрон
Франція
Володимир Зеленський
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