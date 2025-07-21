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Глава МИД Франции едет в Киев: Жан-Ноэль Барро озвучил детали

Киев • УНН

 • 1052 просмотра

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал визит в Киев для участия в ежегодной конференции послов. Он подтвердит непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Глава МИД Франции едет в Киев: Жан-Ноэль Барро озвучил детали

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал свой визит в Украину. Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Как отметил министр, он примет участие в ежегодной конференции послов, которая состоится в ближайшие дни. Глава МИД Франции едет в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украине.

Я еду в Киев. Я приму участие в конференции послов и от имени Франции подтвержу нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и свободы украинского народа

– написал Жан-Ноэль Барро.

Напомним

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели часовой разговор. Они обсудили оборонные потребности Украины, укрепление ПВО, в том числе ракеты для SAMP/T и дроны-перехватчики, а также подготовку новых пилотов для самолетов Mirage.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Эммануэль Макрон
Франция
Владимир Зеленский
Украина
Киев
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