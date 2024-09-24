Глави МЗС України та Азербайджану зустрілись у США: деталі перемовин
Київ • УНН
Андрій Сибіга зустрівся з Джейхуном Байрамовим. Сторони підтвердили взаємну повагу до суверенітету та територіальної цілісності обох країн, обговорили гуманітарну допомогу та підтримку у розмінуванні.
Глава МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим, передає УНН.
"Під час зустрічі з Джейхуном Байрамовим ми підтвердили взаємну повагу до суверенітету та територіальної цілісності України та Азербайджану.
Ми вдячні Азербайджану за гуманітарну допомогу та підтримку у розмінуванні. Ми також вітаємо процес регіональної нормалізації на Південному Кавказі", – зазначив глава МЗС України.
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