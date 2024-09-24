Главы МИД Украины и Азербайджана встретились в США: детали переговоров
Киев • УНН
Андрей Сибига встретился с Джейхуном Байрамовым. Стороны подтвердили взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности обеих стран, обсудили гуманитарную помощь и поддержку в разминировании.
Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает УНН.
«Во время встречи с Джейхуном Байрамовым мы подтвердили взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и Азербайджана.
Мы благодарны Азербайджану за гуманитарную помощь и поддержку в разминировании. Мы также приветствуем процесс региональной нормализации на Южном Кавказе», - отметил глава МИД Украины.
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