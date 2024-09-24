Главы МИД Украины и Азербайджана встретились в США: детали переговоров

Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает УНН.

«Во время встречи с Джейхуном Байрамовым мы подтвердили взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и Азербайджана.

Мы благодарны Азербайджану за гуманитарную помощь и поддержку в разминировании. Мы также приветствуем процесс региональной нормализации на Южном Кавказе», - отметил глава МИД Украины.

Призвал к конкретным, быстрым и решительным совместным действиям: Сибига посетил неформальную встречу глав МИД ЕС в Нью-Йорке