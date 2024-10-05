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Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 67 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 67 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 23084 перегляди

За добу відбулося 67 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. Найінтенсивніші бої - на Покровському напрямку, де окупанти здійснили 15 спроб атакувати позиції ЗСУ.

Від початку доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. Найгарячіше - на Покровському та Курахівському напрямку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу, станом на 16:00.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти Сумської області. Обстрілів ворожої артилерії зазнали Покровка та Катеринівка. Авіаударів загарбники завдали по районах населених пунктів Волфине, Ободи, Павлівка, Велика Писарівка, скинувши 10 авіабомб. Також, за сьогодні на Курську область рф противник скинув вже 24 КАБи, повідомили у Генштабі.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Новоосинового та Лозової. Три боєзіткнення закінчилися, ще два - тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази поблизу Новосадового, Макіївки та Торського. Українські захисники відбили дві атаки, ще дві продовжуються.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог один раз безуспішно атакував у районі Тернів.

На Краматорському напрямку загарбники п’ять разів здійснювали штурмові дії. Сили оборони зупинили дві атаки росіян поблизу Ступочок та Часового Яру, ще три атаки тривають. Також ворог завдав авіаційних ударів по Краматорську.

На Торецькому напрямку противник атакував шість разів неподалік Дачного та Торецька. Два бої завершилися без успіху для окупантів, ще чотири - продовжуються. Потерпають від авіаційних ударів ворога райони населених пунктів Диліївка та Олександро-Калинове.

Найгарячіший сьогодні Покровський напрямок, з початку доби окупанти, за підтримки авіації, здійснили 15 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр та Промінь. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 12 атак, три боєзіткнення - досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку ворог атакував 14 разів поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Катеринівки, Костянтинівки та Антонівки. Десять боїв завершено, чотири - продовжуються.

На Времівському напрямку окупанти три рази атакували позиції наших військ біля Богоявленки. Всі штурмові дії ворога відбито. В той же час противник, підтримуючи наступальні дії, активно застосовував авіацію, скинув шість авіабомб.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили одну безуспішну спробу атакувати позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку російські підрозділи наступальних дій не проводили, проте, завдали авіаційного удару по району населеного пункту Львове.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.

Генштаб: 142 бої за добу, найбільше - на Покровському напрямку04.10.24, 08:31 • 15613 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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