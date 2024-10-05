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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб о ситуации на фронте: произошло 67 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 67 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 14:07  •  5262 просмотра

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За сутки произошло 67 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Самые интенсивные бои - на Покровском направлении, где оккупанты совершили 15 попыток атаковать позиции ВСУ.

С начала суток на фронте произошло 67 боевых столкновений. Горячее всего - на Покровском и Кураховском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба, по состоянию на 16:00.

От циничных обстрелов с территории российской федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты Сумской области. Обстрелам вражеской артиллерии подверглись Покровка и Катериновка. Авиаудары захватчики нанесли по районам населенных пунктов Волфино, Ободы, Павловка, Большая Писаревка, сбросив 10 авиабомб. Также, за сегодня на Курскую область рф противник сбросил уже 24 КАБы, сообщили в Генштабе.

На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий неподалеку Новоосиново и Лозовой. Три боестолкновения закончились, еще два - продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи Новосадового, Макеевки и Торского. Украинские защитники отбили две атаки, еще две продолжаются.

На Северском направлении в течение дня враг один раз безуспешно атаковал в районе Тернов.

На Краматорском направлении захватчики пять раз осуществляли штурмовые действия. Силы обороны остановили две атаки россиян вблизи Ступочек и Часового Яра, еще три атаки продолжаются. Также враг нанес авиационные удары по Краматорску.

На Торецком направлении противник атаковал шесть раз неподалеку Дачного и Торецка. Два боя завершились без успеха для оккупантов, еще четыре - продолжаются. Страдают от авиационных ударов врага районы населенных пунктов Дилиевка и Александро-Калиново.

Самое горячее сегодня Покровское направление, с начала суток оккупанты, при поддержке авиации, совершили 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоторецкое, Селидово, Крутой Яр и Луч. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 12 атак, три боестолкновения - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении враг атаковал 14 раз вблизи Цукурино, Острого, Георгиевки, Катериновки, Константиновки и Антоновки. Десять боев завершены, четыре - продолжаются.

На Времовском направлении оккупанты три раза атаковали позиции наших войск возле Богоявленки. Все штурмовые действия врага отбиты. В то же время противник, поддерживая наступательные действия, активно применял авиацию, сбросил шесть авиабомб.

На Ореховском направлении захватчики совершили одну безуспешную попытку атаковать позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении российские подразделения наступательных действий не проводили, однако, нанесли авиационный удар по району населенного пункта Львов.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Генштаб: 142 боя за сутки, больше всего - на Покровском направлении4 октября 2024, 05:31 • 13408 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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