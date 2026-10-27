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Генштаб повідомив, скільки за добу росія втратила військових та техніки

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Генштаб повідомив про 1400 загиблих військових РФ за добу. Загальні втрати російської армії сягнули близько 1 581 840 осіб.

Генштаб повідомив, скільки за добу росія втратила військових та техніки

За минулу добу російська армія втратила на війні проти України ще 1400 військових, 1794 безпілотники та 21 артилерійську систему. Загальні втрати особового складу противника від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 581 840 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними українського військового командування, протягом доби Сили оборони також знищили 2 реактивні системи залпового вогню та 1 засіб протиповітряної оборони росіян.

Крім того, окупанти втратили 232 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 7 наземних робототехнічних комплексів і 1 одиницю спеціальної техніки.

Загальні втрати російської армії станом на 27 жовтня

Від початку повномасштабного вторгнення росія, за підрахунками Генштабу, втратила близько 1 581 840 військових, 12 448 танків та 25 609 бойових броньованих машин.

Загальні втрати артилерійських систем сягнули 51 653 одиниць, реактивних систем залпового вогню – 2241, а засобів протиповітряної оборони – 1727.

Також українські військові повідомляють про знищення 449 російських літаків, 356 гелікоптерів та 584 252 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Крім того, від початку великої війни росія втратила 5138 крилатих ракет.

У Генеральному штабі зазначають, що дані щодо втрат російських військ уточнюються.

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Степан Гафтко

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