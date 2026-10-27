Генштаб сообщил, сколько за сутки Россия потеряла военнослужащих и техники
Киев • УНН
Генштаб сообщил о 1400 погибших военнослужащих РФ за сутки. Общие потери российской армии достигли около 1 581 840 человек.
За минувшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины ещё 1400 военнослужащих, 1794 беспилотника и 21 артиллерийскую систему. Общие потери личного состава противника с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 581 840 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
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По данным украинского военного командования, в течение суток Силы обороны также уничтожили 2 реактивные системы залпового огня и 1 средство противовоздушной обороны россиян.
Кроме того, оккупанты потеряли 232 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 7 наземных робототехнических комплексов и 1 единицу специальной техники.
Общие потери российской армии по состоянию на 27 октября
С начала полномасштабного вторжения Россия, по подсчётам Генштаба, потеряла около 1 581 840 военнослужащих, 12 448 танков и 25 609 боевых бронированных машин.
Общие потери артиллерийских систем достигли 51 653 единиц, реактивных систем залпового огня — 2241, а средств противовоздушной обороны — 1727.
Также украинские военные сообщают об уничтожении 449 российских самолётов, 356 вертолётов и 584 252 беспилотников оперативно-тактического уровня. Кроме того, с начала большой войны Россия потеряла 5138 крылатых ракет.
В Генеральном штабе отмечают, что данные о потерях российских войск уточняются.
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