Генштаб повідомив, скільки окупантів не пережили минулу добу і були ліквідовані в Україні
Київ • УНН
За добу Україна знешкодила 2150 російських військових і знищила сотні одиниць техніки. Загальні втрати РФ сягнули 1 633 130 осіб.
За минулу добу, 19 листопада, Сили оборони України знешкодили ще 2150 російських військових. Загальні втрати особового складу армії рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 633 130 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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За даними українського командування, протягом доби російські окупанти також втратили значну кількість військової техніки. Зокрема, українські захисники знищили або пошкодили один танк, 32 бойові броньовані машини, 17 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню та один засіб протиповітряної оборони.
Крім того, російська армія втратила 738 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 369 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, три одиниці спеціальної техніки й два наземні робототехнічні комплекси.
Загальні втрати російської армії перевищили 1,6 мільйона осіб
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже 12 485 танків, 25 860 бойових броньованих машин, 52 574 артилерійські системи, 2288 реактивних систем залпового вогню та 1765 засобів протиповітряної оборони.
Також українські військові знищили 452 російські літаки, 356 гелікоптерів, 614 346 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 5196 крилатих ракет.
У Генеральному штабі наголошують, що дані про втрати противника продовжують уточнювати.
Варто зазначити, що втрати особового складу включають не лише загиблих, а й поранених військовослужбовців та інші категорії втрат.
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