Генштаб сообщил, сколько оккупантов не пережили прошедшие сутки и были ликвидированы в Украине
Киев • УНН
За сутки Украина обезвредила 2150 российских военнослужащих и уничтожила сотни единиц техники. Общие потери РФ достигли 1 633 130 человек.
За минувшие сутки, 19 ноября, Силы обороны Украины обезвредили еще 2150 российских военнослужащих. Общие потери личного состава армии рф с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 633 130 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
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По данным украинского командования, в течение суток российские оккупанты также потеряли значительное количество военной техники. В частности, украинские защитники уничтожили или повредили один танк, 32 боевые бронированные машины, 17 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня и одно средство противовоздушной обороны.
Кроме того, российская армия потеряла 738 беспилотников оперативно-тактического уровня, 369 единиц автомобильной техники и автоцистерн, три единицы специальной техники и два наземных робототехнических комплекса.
Общие потери российской армии превысили 1,6 миллиона человек
С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 12 485 танков, 25 860 боевых бронированных машин, 52 574 артиллерийские системы, 2288 реактивных систем залпового огня и 1765 средств противовоздушной обороны.
Также украинские военнослужащие уничтожили 452 российских самолета, 356 вертолетов, 614 346 беспилотников оперативно-тактического уровня и 5196 крылатых ракет.
В Генеральном штабе подчеркивают, что данные о потерях противника продолжают уточняться.
Следует отметить, что потери личного состава включают не только погибших, но и раненых военнослужащих, а также другие категории потерь.
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