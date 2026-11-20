Около 50 ракет одновременно над Украиной — Россия атакует западные области, в Киеве есть погибшие

В Киеве остановили часть троллейбусов и изменили маршруты автобусов — последствия ночной атаки парализуют транспорт

россияне повредили сразу три моста в Киеве — движение между берегами столицы ограничили после ракетных ударов

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