Генштаб підтвердив знищення складу термобаричних боєприпасів рф на Донеччині та ураження Ільського НПЗ: відео
Київ • УНН
Генштаб підтвердив успішне знищення складу термобаричних боєприпасів окупантів біля Селидового на Донеччині. Також було завдано ударів по трьох важливих об'єктах ворога, включаючи Ільський нафтопереробний завод.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення складу зберігання термобаричних боєприпасів російських окупантів у районі Селидового на тимчасово окупованій території Донецької області та ураження ще трьох важливих об'єктів ворога, у тому числі Ільського НПЗ, пише УНН.
У ніч на 28 лютого Сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області, у районі Селідового. Окрім того, завдано ураження по ще трьох важливих об'єктах російських окупантів. Зокрема, Ільському нафтопереробному заводу (Краснодарський край рф), який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії
Результати ураження, як вказано, уточнюються.
"Далі буде... Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.