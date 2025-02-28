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Генштаб підтвердив знищення складу термобаричних боєприпасів рф на Донеччині та ураження Ільського НПЗ: відео

Київ • УНН

 • 25008 перегляди

Генштаб підтвердив успішне знищення складу термобаричних боєприпасів окупантів біля Селидового на Донеччині. Також було завдано ударів по трьох важливих об'єктах ворога, включаючи Ільський нафтопереробний завод.

Генштаб підтвердив знищення складу термобаричних боєприпасів рф на Донеччині та ураження Ільського НПЗ: відео

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення складу зберігання термобаричних боєприпасів російських окупантів у районі Селидового на тимчасово окупованій території Донецької області та ураження ще трьох важливих об'єктів ворога, у тому числі Ільського НПЗ, пише УНН.

У ніч на 28 лютого Сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області, у районі Селідового. Окрім того, завдано ураження по ще трьох важливих об'єктах російських окупантів. Зокрема, Ільському нафтопереробному заводу (Краснодарський край рф), який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії

- повідомили у Генштабі у соцмережах.

Результати ураження, як вказано, уточнюються.

"Далі буде... Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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