Генштаб подтвердил уничтожение склада термобарических боеприпасов рф в Донецкой области и поражение Ильского НПЗ: видео
Киев • УНН
Генштаб подтвердил успешное уничтожение склада термобарических боеприпасов оккупантов возле Селидово в Донецкой области. Также были нанесены удары по трем важным объектам врага, включая Ильский нефтеперерабатывающий завод.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил уничтожение склада хранения термобарических боеприпасов российских оккупантов в районе Селидово на временно оккупированной территории Донецкой области и поражение еще трех важных объектов врага, в том числе Ильского НПЗ, пишет УНН.
В ночь на 28 февраля Силы обороны Украины уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов российских захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Селидово. Кроме того, нанесено поражение по еще трем важным объектам российских оккупантов. В частности, Ильскому нефтеперерабатывающему заводу (Краснодарский край рф), который задействован в обеспечении российской оккупационной армии
Результаты поражения, как указано, уточняются.
"Дальше будет... Слава Украине!" - отметили в Генштабе.