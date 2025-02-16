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15 березня, 19:03 • 119496 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178931 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144656 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136581 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116177 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107308 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102751 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139640 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133710 перегляди

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Генштаб: майже 80 бойових зіткнень від початку доби, найбільше - на Покровському та Новопавлівському напрямках

Генштаб: майже 80 бойових зіткнень від початку доби, найбільше - на Покровському та Новопавлівському напрямках

Київ • УНН

 • 60214 перегляди

На фронті відбулося 79 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Новопавлівському напрямках. Також тривають 4 боєзіткнення в Курській області РФ.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждала низка громад і населених пунктів. Продовжуються бої, крім території України, на даний час тривають чотири боєзіткнення в Курській області рф.

Передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив наступальних планів російського агресора та знищують його особовий склад і техніку.

Від початку доби вже відбулося 79 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Новопавлівському напрямках. передає Генштаб.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів: Мхи, Гута-Студенецька Чернігівської області; Пономаренки, Хлібороб, Дмитрівка, Шалигіне, Кореньок, Кучерівка Сумської області.

Деталі про події на різних напрямках фронту:

  • На Куп’янському напрямку:

     Противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

    • На Лиманському напрямку:

      Загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Новосергіївка, Новоєгорівка, Новоплатонівка, Новолюбівка, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка, Колодязі та Дронівка. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

      • На Краматорському напрямку:

        Окупанти атакували сім разів. Наразі тривають чотири ворожі атаки на позиції наших оборонців в районах Часового Яру та Васюківки.

        • На Торецькому напрямку

          Вісім ворожих атак у районах Торецька та Кримського. Українські воїни вже відбили п’ять з них, бої тривають.

          • На Покровському напрямку:

            Від початку доби окупанти здійснили 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Надіївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, одне боєзіткнення ще триває.

            • На Новопавлівському напрямку

              Загарбники атакували 13 разів поблизу Костянтинополя, Бурлацького та Новосілки. П’ять атак окупантів вже відбито. Бої продовжуються.

              • На Оріхівському напрямку

                Окупаційні війська здійснили шість штурмів позицій наших військ в районах Новоандріївки, П'ятихаток, Щербаків та Малих Щербаків. Дотепер тривають три боєзіткнення.

                На Придніпровському, Гуляйпільському, Харківському та Сіверському напрямках від початку доби боєзіткнень не зафіксовано.

                Триває операція в Курській області

                 Українські воїни за сьогодні відбили дві атаки загарбницьких військ, на даний час тривають чотири боєзіткнення. Ворог завдав 320 артилерійських ударів, зокрема 10 - із реактивних систем залпового вогню.

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                Ігор Тележніков

                Ігор Тележніков

                Війна
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