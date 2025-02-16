Генштаб: почти 80 боевых столкновений с начала суток, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях

От огня вражеской артиллерии и минометов пострадал ряд общин и населенных пунктов. Продолжаются бои, кроме территории Украины, в настоящее время продолжаются четыре боестолкновения в Курской области рф.

Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ

Ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной. Силы обороны Украины направляют усилия на срыв наступательных планов российского агрессора и уничтожают его личный состав и технику.

С начала суток уже произошло 79 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях. передает Генштаб.

От огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов: Мхи, Гута-Студенецкая Черниговской области; Пономаренки, Хлебороб, Дмитровка, Шалыгино, Коренек, Кучеровка Сумской области.

Детали о событиях на разных направлениях фронта:

На Купянском направлении:

Противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Петропавловки, Загрызово, Богуславки и Песчаного. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении:

Захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Новоегоровка, Новоплатоновка, Новолюбовка, Новое, Новомихайловка, Ямполовка, Колодязи и Дроновка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении:

Оккупанты атаковали семь раз. Сейчас продолжаются четыре вражеские атаки на позиции наших защитников в районах Часового Яра и Васюковки.

На Торецком направлении

Восемь вражеских атак в районах Торецка и Крымского. Украинские воины уже отбили пять из них, бои продолжаются.

На Покровском направлении:

С начала суток оккупанты осуществили 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Надиевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 18 атак противника, одно боестолкновение еще продолжается.

На Новопавловском направлении

Захватчики атаковали 13 раз вблизи Константинополя, Бурлацкого и Новоселки. Пять атак оккупантов уже отбиты. Бои продолжаются.

На Ореховском направлении

Оккупационные войска совершили шесть штурмов позиций наших войск в районах Новоандреевки, Пятихаток, Щербаков и Малых Щербаков. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Приднепровском, Гуляйпольском, Харьковском и Северском направлениях с начала суток боестолкновений не зафиксировано.

Продолжается операция в Курской области

Украинские воины за сегодня отбили две атаки захватнических войск, в настоящее время продолжаются четыре боестолкновения. Враг нанес 320 артиллерийских ударов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

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