Генштаб: почти 80 боевых столкновений с начала суток, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях
Киев • УНН
На фронте произошло 79 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях. Также продолжаются 4 боестолкновения в Курской области РФ.
От огня вражеской артиллерии и минометов пострадал ряд общин и населенных пунктов. Продолжаются бои, кроме территории Украины, в настоящее время продолжаются четыре боестолкновения в Курской области рф.
Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ
Ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной. Силы обороны Украины направляют усилия на срыв наступательных планов российского агрессора и уничтожают его личный состав и технику.
С начала суток уже произошло 79 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях. передает Генштаб.
От огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов: Мхи, Гута-Студенецкая Черниговской области; Пономаренки, Хлебороб, Дмитровка, Шалыгино, Коренек, Кучеровка Сумской области.
Детали о событиях на разных направлениях фронта:
- На Купянском направлении:
Противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Петропавловки, Загрызово, Богуславки и Песчаного. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
- На Лиманском направлении:
Захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Новоегоровка, Новоплатоновка, Новолюбовка, Новое, Новомихайловка, Ямполовка, Колодязи и Дроновка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
- На Краматорском направлении:
Оккупанты атаковали семь раз. Сейчас продолжаются четыре вражеские атаки на позиции наших защитников в районах Часового Яра и Васюковки.
- На Торецком направлении
Восемь вражеских атак в районах Торецка и Крымского. Украинские воины уже отбили пять из них, бои продолжаются.
- На Покровском направлении:
С начала суток оккупанты осуществили 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Надиевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 18 атак противника, одно боестолкновение еще продолжается.
- На Новопавловском направлении
Захватчики атаковали 13 раз вблизи Константинополя, Бурлацкого и Новоселки. Пять атак оккупантов уже отбиты. Бои продолжаются.
- На Ореховском направлении
Оккупационные войска совершили шесть штурмов позиций наших войск в районах Новоандреевки, Пятихаток, Щербаков и Малых Щербаков. До сих пор продолжаются три боестолкновения.
На Приднепровском, Гуляйпольском, Харьковском и Северском направлениях с начала суток боестолкновений не зафиксировано.
Продолжается операция в Курской области
Украинские воины за сегодня отбили две атаки захватнических войск, в настоящее время продолжаются четыре боестолкновения. Враг нанес 320 артиллерийских ударов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.
Потери террористов за сутки: 15 февраля ВСУ уничтожили 1180 захватчиков - Генштаб15.02.25, 07:25 • 27724 просмотра