Генштаб Білорусі: напад на наших союзників будемо розцінювати як агресію проти нас
Київ • УНН
У новій військовій доктрині Білорусі йдеться про те, що будь-який напад на її союзників буде розглядатися як агресія проти самої Білорусі, повідомив Артем Буторін з Генерального штабу Збройних сил. Доктрина окреслює реакцію країни на потенційні військові загрози, включаючи можливе застосування тактичної ядерної зброї.
Згідно з новою військовою доктриною Білорусь розглядатиме напад на своїх союзників як напад на свою територію. Про це заявив начальник інформаційно-аналітичного управління Генштабу Збройних сил Білорусі Артем Буторін в ефірі білоруського телеканалу СТВ, передає УНН.
Цитата
Напад на будь-яку союзну нам державу вважатиметься нападом на Республіку Білорусь
Деталі
У новій військовій доктрині, за його словами, в окремому розділі будуть зібрані ратифіковані Білоруссю та союзниками положення, закріплені у міжнародних договорах.
Представник Генштабу додав, що основи ставлення Білорусі до миротворчої діяльності під егідою міжнародних безпекових організацій, у тому числі ООН та ОДКБ, також будуть закріплені в документі.
Доповнення
За результатами засідання Ради безпеки Білорусі 16 січня 2024 року міністр оборони Білорусі Віктор Хренін розповів про ключове посилення офіційно прийнятих у країні поглядів на забезпечення військової безпеки.
…Доктрина стала адресною. Ми чітко називаємо джерела військових загроз нашій країні... Виходячи з цього ми сформулювали ті заходи, які вживатиме держава у разі виникнення ризиків, викликів та загроз
За його словами, у документі чітко сформульовано, що мають виконувати держоргани та які функції виконувати.
Доктрина також чітко описує, у яких випадках застосовуватиметься ядерна зброя.
У рамках реагування на можливі загрози воєнній безпеці нашої країни ми чітко визначили та доводимо погляди Республіки Білорусь на застосування розміщеної на нашій території тактичної ядерної зброї
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