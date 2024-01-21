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Генштаб Білорусі: напад на наших союзників будемо розцінювати як агресію проти нас

Генштаб Білорусі: напад на наших союзників будемо розцінювати як агресію проти нас

Київ • УНН

 • 56749 перегляди

У новій військовій доктрині Білорусі йдеться про те, що будь-який напад на її союзників буде розглядатися як агресія проти самої Білорусі, повідомив Артем Буторін з Генерального штабу Збройних сил. Доктрина окреслює реакцію країни на потенційні військові загрози, включаючи можливе застосування тактичної ядерної зброї.

Згідно з новою військовою доктриною Білорусь розглядатиме напад на своїх союзників як напад на свою територію. Про це заявив начальник інформаційно-аналітичного управління Генштабу Збройних сил Білорусі Артем Буторін в ефірі білоруського телеканалу СТВ, передає УНН.

Цитата

Напад на будь-яку союзну нам державу вважатиметься нападом на Республіку Білорусь

зазначив Буторін.

Деталі

У новій військовій доктрині, за його словами, в окремому розділі будуть зібрані ратифіковані Білоруссю та союзниками положення, закріплені у міжнародних договорах.

Представник Генштабу додав, що основи ставлення Білорусі до миротворчої діяльності під егідою міжнародних безпекових організацій, у тому числі ООН та ОДКБ, також будуть закріплені в документі.

Доповнення

За результатами засідання Ради безпеки Білорусі 16 січня 2024 року міністр оборони Білорусі Віктор Хренін розповів про ключове посилення офіційно прийнятих у країні поглядів на забезпечення військової безпеки.

…Доктрина стала адресною. Ми чітко називаємо джерела військових загроз нашій країні... Виходячи з цього ми сформулювали ті заходи, які вживатиме держава у разі виникнення ризиків, викликів та загроз

заявив глава Міноборони.

За його словами, у документі чітко сформульовано, що мають виконувати держоргани та які функції виконувати.

Доктрина також чітко описує, у яких випадках застосовуватиметься ядерна зброя.

У рамках реагування на можливі загрози воєнній безпеці нашої країни ми чітко визначили та доводимо погляди Республіки Білорусь на застосування розміщеної на нашій території тактичної ядерної зброї

поділився деталями Віктор Хренін.

Країни Балтії створять спільну зону оборони на кордоні з росією на білоруссю19.01.24, 18:38 • 29367 переглядiв

Лілія Подоляк

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