Генштаб Беларуси: нападение на наших союзников будем расценивать как агрессию против нас

Согласно новой военной доктрине Беларусь будет рассматривать нападение на своих союзников как нападение на свою территорию. Об этом заявил начальник информационно-аналитического управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси Артем Буторин в эфире белорусского телеканала СТВ, передает УНН.

Цитата

Нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь отметил Буторин.

Детали

В новой военной доктрине, по его словам, в отдельном разделе будут собраны ратифицированные Беларусью и союзниками положения, закрепленные в международных договорах.

Представитель Генштаба добавил, что основы отношения Беларуси к миротворческой деятельности под эгидой международных организаций по безопасности, в том числе ООН и ОДКБ, также будут закреплены в документе.

Дополнение

По результатам заседания Совета безопасности Беларуси 16 января 2024 года министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал о ключевом усилении официально принятых в стране взглядов на обеспечение военной безопасности.

...Доктрина стала адресной. Мы четко называем источники военных угроз нашей стране... Исходя из этого мы сформулировали те меры, которые будет принимать государство в случае возникновения рисков, вызовов и угроз заявил глава Минобороны.

По его словам, в документе четко сформулировано, что должны выполнять госорганы и какие функции выполнять.

Доктрина также четко описывает, в каких случаях будет применяться ядерное оружие.

В рамках реагирования на возможные угрозы военной безопасности нашей страны мы четко определили и доказываем взгляды Республики Беларусь на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия поделился деталями Виктор Хренин.

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