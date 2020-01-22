HBO Max замовив комедійний мультсеріал про британську королівську сім'ю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Телевізійна мережа HBO Max замовила комедійний мультсеріал "Принц", присвячений британській королівській сім'ї. Про це повідомляє УНН із посиланням на Variety.
"HBO Max замовив анімаційний комедійний серіал, присвячений британської королівської сім'ї", - пишуть у виданні.
Так, творцем мультсеріалу "Принц" став письменник і продюсер Гаррі Джанетті. Сюжет заснований на постах Джанетті в Instagram-акаунті, який він веде від імені 6-річного принца Джорджа, так і в серіалі розповідатиметься про королівських осіб очима старшої дитини принца Вільяма і принцеси Кейт.
Повідомляється, що сам Джанетті буде озвучувати принца Джорджа.
Також Орландо Блум і Кондола Рашад подарують голоси принцу Гаррі і Меган Маркл. Інші ролі озвучують Іван Реон (принц Вільям), Люсі Панч (Кейт Міддлтон), Том Холландер (принци Філіп і Чарльз), Алан Каммінг (дворецький Джордж Овен) і Френсіс де ла Тур (королева Єлизавета II).
"Я дуже радий, що працюю в HBO Max і розповідаю їм ще один сюжет телесеріалу, де сім'я безжально бореться за трон", - сказав Джанетті.
Нагадаємо, що принц Гаррі і Меган позбудуться королівських титулів, так як раніше британський вони зробили заяву, що відмовляються від фінансових привілеїв, належних їм за статусом, як герцогу і герцогині Сассекським.
Після цього Єлизавета II випустила заяву після наради з Гаррі і Меган, вказавши, що повністю підтримує їх.