HBO Max заказал комедийный мультсериал о британской королевской семье
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Телевизионная сеть HBO Max заказала комедийный мультсериал "Принц", посвященный британской королевской семье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.
"HBO Max заказал анимационный комедийный сериал, посвященный британской королевской семье", - пишут в издании.
Так, создателем мультсериала "Принц" стал писатель и продюсер Гарри Джанетти. Сюжет основан на постах Джанетти в Instagram-аккаунте, который он ведет от имени 6-летнего принца Джорджа, так и в сериале будет рассказываться о королевских особах глазами старшего ребенка принца Уильяма и принцессы Кейт.
Сообщается, что сам Джанетти будет озвучивать принца Джорджа.
Также Орландо Блум и Кондола Рашад подарят голоса принцу Гарри и Меган Маркл. Другие роли озвучивают Иван Реон (принц Уильям), Люси Панч (Кейт Миддлтон), Том Холландер (принцы Филипп и Чарльз), Алан Камминг (дворецкий Джордж Оуен) и Фрэнсис де ла Тур (королева Елизавета II).
"Я очень рад, что работаю в HBO Max и рассказываю им еще один сюжет телесериала, где семья безжалостно борется за трон", - сказал Джанетти.
Напомним, что принц Гарри и Меган лишатся королевских титулов, так как они сделали заявление, что отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, как герцогу и герцогине Сассекским.
После этого Елизавета II выпустила заявление после совещания с Гарри и Меган, указав, что полностью поддерживает их.