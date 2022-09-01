ГУР: ворожі обстріли Енергодара та території ЗАЕС у день місії МАГАТЕ - "картинка" для кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Російські окупанти обстріляли Енергодар та територію Запорізької АЕС в день запланованого візиту місії МАГАТЕ. Це є частиною ворожого плану провокування місії, направленого на створення потрібної кремлю картинки, заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, пише УНН.
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"Сьогодні на ЗАЕС має розпочатись місія Міжнародної агенції з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі. Ранкові обстріли є частиною плану провокування місії, направленого на створення потрібної кремлю картинки. Вочевидь, окупанти традиційно спробують звинуватити ЗСУ в обстрілах станції та мирних жителів", - зазначили у ГУР.
Деталі
Так, як вказують у розвідці, зранку 1 вересня Енергодар, місто-супутник Запорізької атомної електростанції, піддався обстрілам з боку окупаційних військ. "Над містом «працювала» група російських ударних вертольотів К-52, які завдавали ударів по житлових кварталах. Було завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС і атомних реакторів", - додали у ГУР.
"Вчергове закликаємо світову спільноту надати адекватну оцінку діям окупантів, забезпечити ефективну та безпечну роботу місії МАГАТЕ та сприяти повній демілітаризації міста Енергодар", - наголосили у ГУР.
Доповнення
31 серпня з Києва на ЗАЕС вирушила місія МАГАТЕ і прибула до Запоріжжя на шляху до захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС. Вона має працювати на станції до 3 вересня.
1 вересня стало відомо, що росіяни обстрілюють погоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС, а також місто-супутник ЗАЕС - Енергодар. Повідомлялося, що попри обстріли місія МАГАТЕ вирушила до Енергодара.
Від МАГАТЕ очікують чіткого викладу фактів порушення всіх протоколів ядерної безпеки росією на Запорізькій АЕС, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.