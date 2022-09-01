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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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ГУР: вражеские обстрелы Энергодара и территории ЗАЭС в день миссии МАГАТЭ - "картинка" для кремля

Киев • УНН

 • 239163 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Российские оккупанты обстреляли Энергодар и территорию Запорожской АЭС в день запланированного визита миссии МАГАТЭ. Это часть вражеского плана провоцирования миссии, направленного на создание нужной кремлю картинки, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

ГУР: вражеские обстрелы Энергодара и территории ЗАЭС в день миссии МАГАТЭ - "картинка" для кремля

Цитата

"Сегодня на ЗАЭС должна начаться миссия Международного агентства по атомной энергии во главе с председателем Рафаэлем Гросси. Утренные обстрелы являются частью плана провоцирования миссии, направленного на создание нужной кремлю картинки. Очевидно, оккупанты традиционно попытаются обвинить ВСУ в обстрелах станции и мирных жителей", – отметили в ГУР.

Детали

Так, как указывают в разведке, утром 1 сентября Энергодар, город-спутник Запорожской атомной электростанции, подвергся обстрелам со стороны оккупационных войск. "Над городом «работала» группа российских ударных вертолетов К-52, которые наносили удары по жилым кварталам. Был нанесен минометный удар в непосредственной близости от территории ЗАЭС и атомных реакторов", - добавили в ГУР.

"В очередной раз призываем мировое сообщество предоставить адекватную оценку действиям оккупантов, обеспечить эффективную и безопасную работу миссии МАГАТЭ и способствовать полной демилитаризации города Энергодар", - подчеркнули в ГУР.

Дополнение

31 августа из Киева на ЗАЭС отправилась миссия МАГАТЭ и прибыла в Запорожье на пути к захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС. Она должна работать на станции до 3 сентября.

1 сентября стало известно, что россияне обстреливают согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС, а также город-спутник ЗАЭС - Энергодар. Сообщалось, что, несмотря на обстрелы, миссия МАГАТЭ отправилась в Энергодар.

От МАГАТЭ ожидают четкого изложения фактов нарушения всех протоколов ядерной безопасности россией на Запорожской АЭС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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