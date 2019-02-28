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Гуайдо просить армію Венесуели захистити громадян від проурядових угруповань

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Армія Венесуели повинна захистити співвітчизників від "колектівос" - озброєних проурядових угруповань. Такий заклик розмістив в середу ввечері (ранок четверга за київським часом) в своєму Twitter лідер опозиції Боліваріанської Республіки Хуан Гуайдо, передає УНН.

“Зараз військовослужбовці наших збройних сил повинні виступити за припинення узурпації, перехідний уряд і вільні вибори, — написав політик. — Вони повинні стримати „колектівос“, які нападають на громадян, мирно виражають своє бажання свободи”.

На думку опозиції, саме нерегулярні збройні формування і Національна гвардія несуть відповідальність за сплеск насильства в районі Санта-Елена-де-Уайр в штаті Болівар, де 23 лютого постраждали десятки людей, а загинули, за різними оцінками, від чотирьох до більш ніж 25.

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Як повідомляв УНН, опозиція країни 23 лютого спробувала ввезти до Венесуели гуманітарну допомогу через кордони з Колумбією і Бразилією, які були закриті за рішенням офіційного Каракаса. Розгорнуті в районі прикордонних переходів підрозділи Нацгвардії і поліції не пустили вантажі в країну, кілька вантажівок були спалені. В ході розпочатих заворушень постраждали сотні людей, в тому числі десятки громадян Колумбії загинули. Глава МЗС Венесуели Хорхе Арреаса повідомив, що влада приступила до розслідування випадків загибелі людей.

Нагадаємо, Гуайдо раніше говорив, що політичні противники Мадуро проводять таємні зустрічі з військовими і співробітниками служб безпеки, обіцяючи їм амністію в разі переходу на свою сторону.

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