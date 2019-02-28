Гуайдо просит армию Венесуэлы защитить граждан от проправительственных группировок

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 5751 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 32667 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118430 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121572 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123817 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122211 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153925 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117305 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141254 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145167 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Гуайдо просит армию Венесуэлы защитить граждан от проправительственных группировок

Гуайдо просит армию Венесуэлы защитить граждан от проправительственных группировок

Киев  •  УНН

 • 9989 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Армия Венесуэлы должна защитить соотечественников от "колективос" - вооруженных проправительственных группировок. Такой призыв разместил в среду вечером (утро четверга по киевскому времени) в своем Twitter лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо, передает УНН.

"Сейчас военнослужащие наших вооруженных сил должны выступить за прекращение узурпации, переходное правительство и свободные выборы, - написал политик. - Они должны сдержать "колективос", которые нападают на граждан, мирно выражающих свое желание свободы".

По мнению оппозиции, именно нерегулярные вооруженные формирования и Национальная гвардия несут ответственность за всплеск насилия в районе Санта-Элена-де-Уайр в штате Боливар, где 23 февраля пострадали десятки людей, а погибли, по разным оценкам, от четырех до более чем 25.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналисты сообщают, что на территорию Колумбии перешли более 150 военных ВС Венесуэлы

Как сообщал УНН, оппозиция страны 23 февраля попыталась ввезти в Венесуэлу гуманитарную помощь из-за границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению официального Каракаса. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии погибли. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что власти приступили к расследованию случаев гибели людей.

Напомним, Гуайдо ранее говорил, что политические противники Мадуро проводят тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности, обещая им амнистию в случае перехода на свою сторону.

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