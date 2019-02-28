Гуайдо просит армию Венесуэлы защитить граждан от проправительственных группировок
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Армия Венесуэлы должна защитить соотечественников от "колективос" - вооруженных проправительственных группировок. Такой призыв разместил в среду вечером (утро четверга по киевскому времени) в своем Twitter лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо, передает УНН.
"Сейчас военнослужащие наших вооруженных сил должны выступить за прекращение узурпации, переходное правительство и свободные выборы, - написал политик. - Они должны сдержать "колективос", которые нападают на граждан, мирно выражающих свое желание свободы".
По мнению оппозиции, именно нерегулярные вооруженные формирования и Национальная гвардия несут ответственность за всплеск насилия в районе Санта-Элена-де-Уайр в штате Боливар, где 23 февраля пострадали десятки людей, а погибли, по разным оценкам, от четырех до более чем 25.
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Как сообщал УНН, оппозиция страны 23 февраля попыталась ввезти в Венесуэлу гуманитарную помощь из-за границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению официального Каракаса. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии погибли. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что власти приступили к расследованию случаев гибели людей.
Напомним, Гуайдо ранее говорил, что политические противники Мадуро проводят тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности, обещая им амнистию в случае перехода на свою сторону.