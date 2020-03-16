Guardian: внаслідок спалаху коронавірусу у Британії захворіти можуть до 80% населення

КИЇВ. 16 березня. УНН. Спалах коронавіруса може тривати в Великобританії до весни наступного року, а госпіталізація може знадобитися для 7,9 млн громадян Сполученого Королівства. Про це повідомила в неділю газета The Guardian з посиланням на розпорядження з секретного брифінгу, які потрапили в її розпорядження. Ці матеріали урядова медична служба Public Health England (PHE) навела для керівництва Національної системи охорони здоров’я (NHS) Англії, передає УНН.