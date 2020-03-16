Guardian: внаслідок спалаху коронавірусу у Британії захворіти можуть до 80% населення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Спалах коронавіруса може тривати в Великобританії до весни наступного року, а госпіталізація може знадобитися для 7,9 млн громадян Сполученого Королівства. Про це повідомила в неділю газета The Guardian з посиланням на розпорядження з секретного брифінгу, які потрапили в її розпорядження. Ці матеріали урядова медична служба Public Health England (PHE) навела для керівництва Національної системи охорони здоров’я (NHS) Англії, передає УНН.
“До 80% населення, як очікується, будуть інфіковані COVID-19 в найближчі 12 місяців, і до 15% людей (7,9 млн чоловік) може знадобитися госпіталізація”, — наголошується в документі, який цитує газета.
У Великій Британії хвороба підтверджена у 1372 осіб, 35 померли. У той же час тепер аналізи на інфекцію беруться лише у важко хворих людей. За оцінками уряду, це означає, що реальна кількість хворих може становити від 5 до 10 тис.
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Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — був вперше помічений у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
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