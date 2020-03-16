Guardian: в результате вспышки коронавируса в Британии заболеть могут до 80% населения

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100155 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103324 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105379 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104385 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112993 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100765 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105249 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106644 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131561 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130448 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Guardian: в результате вспышки коронавируса в Британии заболеть могут до 80% населения

Guardian: в результате вспышки коронавируса в Британии заболеть могут до 80% населения

Киев  •  УНН

 • 16003 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Вспышка коронавируса может продолжаться в Великобритании до весны следующего года, а госпитализация может потребоваться для 7,9 млн граждан Соединенного Королевства. Об этом сообщила в воскресенье газета The Guardian со ссылкой на распоряжение с секретного брифинга, попавшее в распоряжение издания. Эти материалы правительственная медицинская служба Public Health England (PHE) привела для руководства Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании, передает УНН.

“До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может понадобиться госпитализация”, — отмечается в документе, который цитирует газета.

В Великобритании болезнь подтверждена у 1372 человек, 35 умерли. В то же время анализы на инфекцию берутся только у тяжело больных людей. По оценкам правительства, это означает, что реальное число больных может составлять от 5 до 10 тыс.

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Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.

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