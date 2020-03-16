Guardian: в результате вспышки коронавируса в Британии заболеть могут до 80% населения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Вспышка коронавируса может продолжаться в Великобритании до весны следующего года, а госпитализация может потребоваться для 7,9 млн граждан Соединенного Королевства. Об этом сообщила в воскресенье газета The Guardian со ссылкой на распоряжение с секретного брифинга, попавшее в распоряжение издания. Эти материалы правительственная медицинская служба Public Health England (PHE) привела для руководства Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании, передает УНН.
“До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может понадобиться госпитализация”, — отмечается в документе, который цитирует газета.
В Великобритании болезнь подтверждена у 1372 человек, 35 умерли. В то же время анализы на инфекцию берутся только у тяжело больных людей. По оценкам правительства, это означает, что реальное число больных может составлять от 5 до 10 тыс.
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Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.