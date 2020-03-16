Guardian: в результате вспышки коронавируса в Британии заболеть могут до 80% населения

КИЕВ. 16 марта. УНН. Вспышка коронавируса может продолжаться в Великобритании до весны следующего года, а госпитализация может потребоваться для 7,9 млн граждан Соединенного Королевства. Об этом сообщила в воскресенье газета The Guardian со ссылкой на распоряжение с секретного брифинга, попавшее в распоряжение издания. Эти материалы правительственная медицинская служба Public Health England (PHE) привела для руководства Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании, передает УНН.