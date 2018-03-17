Групу нелегалів з дітьми затримали біля кордону з Угорщиною
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 17 березня. УНН. Учора ввечері, 16 березня, прикордонники разом із поліцейськими затримали п'ятьох нелегальних мігрантів, зокрема і двох малолітніх дітей, які мали намір незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Затримання відбулося у рамках проведення цільових профілактичних заходів "Мігрант", повідомили УНН у прес-службі Мукачівського прикордонного загону.
"Отримавши інформацію про появу у прикордонні людей неслов’янської зовнішності, правоохоронці виявили та затримали на околиці населеного пункту Дийда Берегівського району, що на Закарпатті п’ятьох осіб без жодних документів. Двоє із затриманих – маленькі діти, одному з яких 1,5 роки, а іншому - 3 роки. Їх батьки повідомили, що вони є громадянами Таджикистану. Ще один затриманий сказав, що він громадянин Узбекистану", - повідомила УНН речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.
На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення. Наразі вони перебувають у пункті тимчасового перебування Мукачівського загону. Проводяться заходи із встановлення кола осіб, причетних до організації незаконної міграції нелегалів.
Подальшу долю мандрівників та оцінку їх діям визначатиме суд.
Нагадаємо, африканку з чужим австрійським документом затримали на українському кордоні.