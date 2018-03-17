Группу нелегалов с детьми задержали возле границы с Венгрией
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 17 марта. УНН. Вчера вечером, 16 марта, пограничники вместе с полицейскими задержали пятерых нелегальных мигрантов, в том числе двух малолетних детей, которые намеревались незаконно пересечь границу с Венгрией. Задержание состоялось в рамках проведения целевых профилактических мероприятий "Мигрант", сообщили УНН в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.
"Получив информацию о появлении в пограничной зоне людей неславянской внешности, правоохранители обнаружили и задержали на окраине населенного пункта Дыйда Береговского района на Закарпатье пять человек без документов. Двое из задержанных - маленькие дети, одному из которых 1,5 года, а другому - 3 года. Их родители сообщили, что они являются гражданами Таджикистана. Еще один задержанный сказал, что он гражданин Узбекистана", - сообщила УНН пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.
На задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях. Сейчас они находятся в пункте временного пребывания Мукачевского отряда. Проводятся мероприятия по установлению круга лиц, причастных к организации незаконной миграции нелегалов.
Дальнейшую судьбу путешественников и оценку их действиям будет определять суд.
Напомним, африканку с чужим австрийским документом задержали на украинской границе.