Гройсман хоче створити в Україні сто районів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Шляхом укрупнення в Україні має бути створено сто районів. Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час форуму в Києві, передає кореспондент УНН.
"Нам треба сформувати нові спроможні райони, тому що ми розуміємо проблематику, коли створюються громади, і райони є різні за кількістю, за можливостями. Однозначно, нам потрібно буде робити укрупнення районів, і це абсолютно є нормальний і невідворотній шлях. Ми маємо зробити біля 100 районів в країні", - зазначив Прем’єр.
За його словами, укрупнення районів в Україні – це "не питання кількості, а питання якості". На його думку, краще мати 100 районів з "якісними" повноваженнями, фінансовими ресурсами, із владою, яка буде "адекватно" сприймати запити громадян і приймати рішення. Крім того, на думку Гройсмана, в Україні має бути створені 1600 ОТГ.
Нагадаємо, наступні місцеві вибори 2020 року мають відбутися на новій територіальній основі, і саме у 2020 році будуть прийматися адміністративні рішення про об’єднання громад, які за чотири роки не знайшли бажання об’єднатись.
В Україні уже сформовано 874 об'єднані територіальні громади.