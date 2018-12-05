Гройсман хочет создать в Украине сто районов

"Нам надо сформировать новые способные районы, потому что мы понимаем проблематику, когда создаются общины, и районы являются различными по количеству, по возможностям. Однозначно, нам нужно будет делать укрупнение районов, и это совершенно нормальный и неотвратимый путь. Мы должны сделать около 100 районов в стране", - отметил Премьер.

По его словам, укрупнение районов в Украине - это "не вопрос количества, а вопрос качества". По его мнению, лучше иметь 100 районов с "качественными" полномочиями, финансовыми ресурсами, с властью, которая будет "адекватно" воспринимать запросы граждан и принимать решения. Кроме того, по мнению Гройсмана, в Украине должны быть созданы 1600 ОТО.

Напомним, следующие местные выборы 2020 года должны состояться на новой территориальной основе, и именно в 2020 году будут приниматься административные решения об объединении общин, которые за четыре года не нашли желания объединиться.

В Украине уже сформированы 874 объединенных территориальных общин.