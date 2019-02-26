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Громадяни Куби схвалили на референдумі прийняття нової конституції

Громадяни Куби схвалили на референдумі прийняття нової конституції

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Понад 6,81 млн громадян Куби проголосували за затвердження нової конституції карибської країни, що становить 73,3% від усіх виборців в списку. Про це в понеділок повідомила голова Національної виборчої комісії острова Аліна Бальсейро, передає УНН.

“За попередніми даними, за проголосували 6 млн 816 тис. Виборців, проти прийняття виступили 706 тисяч”, — заявила вона на прес-конференції в Гавані. За її даними, явка на референдумі склала 84,4%. У голосуванні взяли участь 7,84 млн виборців.

Всього в списки виборців було внесено понад 8,6 млн кубинців (населення Куби — 11,5 млн чоловік). На голосування було винесено одне питання: “Ви ратіфіціруете нову конституцію республіки?” Положення, винесені на референдум, вступають в силу, якщо за них проголосувала абсолютна більшість громадян (50%+1 голос від загального числа виборців).

У числі ключових змін, які передбачається внести до конституції республіки, — часткове визнання приватної власності і відмова від будівництва комунізму, встановлення посад президента і прем’єр-міністра, обмеження перебування на найвищій державній посаді двома п’ятирічними термінами. При цьому положення про соціалістичний характер держави і керівної ролі Комуністичної партії в житті суспільства в новій конституції залишаться незмінними.

Нагадаємо, 25 лютого пройшов і завершився референдум з питання прийняття нової конституції на Кубі. Перед цим, Парламент Куби затвердив проект нової конституції країни

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